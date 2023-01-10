人民网北京1月10日电 （记者罗知之）据人民银行官网消息，人民银行今日发布2022年金融统计数据报告。数据显示，12月末，广义货币（M2）余额266.43万亿元，同比增长11.8%。全年人民币贷款增加21.31万亿元，同比多增1.36万亿元。

广义货币增长11.8%，狭义货币增长3.7%

12月末，广义货币（M2）余额266.43万亿元，同比增长11.8%，增速比上月末低0.6个百分点，比上年同期高2.8个百分点；狭义货币（M1）余额67.17万亿元，同比增长3.7%，增速比上月末低0.9个百分点，比上年同期高0.2个百分点；流通中货币（M0）余额10.47万亿元，同比增长15.3%。全年净投放现金1.39万亿元。

全年人民币贷款增加21.31万亿元，外币贷款减少1779亿美元

12月末，本外币贷款余额219.1万亿元，同比增长10.4%。月末人民币贷款余额213.99万亿元，同比增长11.1%，增速比上月末高0.1个百分点，比上年同期低0.5个百分点。

全年人民币贷款增加21.31万亿元，同比多增1.36万亿元。分部门看，住户贷款增加3.83万亿元，其中，短期贷款增加1.08万亿元，中长期贷款增加2.75万亿元；企（事）业单位贷款增加17.09万亿元，其中，短期贷款增加3.03万亿元，中长期贷款增加11.06万亿元，票据融资增加2.96万亿元；非银行业金融机构贷款增加1254亿元。12月份，人民币贷款增加1.4万亿元，同比多增2665亿元。

12月末，外币贷款余额7348亿美元，同比下降19.5%。全年外币贷款减少1779亿美元，同比多减2236亿美元。12月份，外币贷款减少342亿美元，同比少减19亿美元。

全年人民币存款增加26.26万亿元，外币存款减少1430亿美元

12月末，本外币存款余额264.45万亿元，同比增长10.8%。月末人民币存款余额258.5万亿元，同比增长11.3%，增速比上月末低0.3个百分点，比上年同期高2个百分点。

全年人民币存款增加26.26万亿元，同比多增6.59万亿元。其中，住户存款增加17.84万亿元，非金融企业存款增加5.09万亿元，财政性存款减少586亿元，非银行业金融机构存款增加1.38万亿元。12月份，人民币存款增加7242亿元，同比少增4403亿元。

12月末，外币存款余额8539亿美元，同比下降14.3%。全年外币存款减少1430亿美元，同比多减2507亿美元。12月份，外币存款减少82亿美元，同比少减129亿美元。

12月份银行间人民币市场同业拆借月加权平均利率为1.26%，质押式债券回购月加权平均利率为1.41%

全年银行间人民币市场以拆借、现券和回购方式合计成交1798.2万亿元，日均成交7.19万亿元。其中，同业拆借日均成交5873亿元，现券日均成交1.08万亿元，质押式回购日均成交5.5万亿元。

12月份同业拆借加权平均利率为1.26%，分别比上月和上年同期低0.29个和0.76个百分点；质押式回购加权平均利率为1.41%，分别比上月和上年同期低0.2个和0.68个百分点。

国家外汇储备余额3.13万亿美元

12月末，国家外汇储备余额为3.13万亿美元。12月末，人民币汇率为1美元兑6.9646元人民币。

2022年经常项下跨境人民币结算金额为10.51万亿元，直接投资跨境人民币结算金额为6.76万亿元

2022年，经常项下跨境人民币结算金额为10.51万亿元，其中货物贸易、服务贸易及其他经常项目分别为7.92万亿元、2.59万亿元；直接投资跨境人民币结算金额为6.76万亿元，其中对外直接投资、外商直接投资分别为1.92万亿元、4.84万亿元。

(责编：罗知之、吕骞)

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