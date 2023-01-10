人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

2022年金融统计数据报告：全年人民币贷款增加21.31万亿元

2023年01月10日17:26 | 来源：人民网
小字号

人民网北京1月10日电 （记者罗知之）据人民银行官网消息，人民银行今日发布2022年金融统计数据报告。数据显示，12月末，广义货币（M2）余额266.43万亿元，同比增长11.8%。全年人民币贷款增加21.31万亿元，同比多增1.36万亿元。

广义货币增长11.8%，狭义货币增长3.7%

12月末，广义货币（M2）余额266.43万亿元，同比增长11.8%，增速比上月末低0.6个百分点，比上年同期高2.8个百分点；狭义货币（M1）余额67.17万亿元，同比增长3.7%，增速比上月末低0.9个百分点，比上年同期高0.2个百分点；流通中货币（M0）余额10.47万亿元，同比增长15.3%。全年净投放现金1.39万亿元。

全年人民币贷款增加21.31万亿元，外币贷款减少1779亿美元

12月末，本外币贷款余额219.1万亿元，同比增长10.4%。月末人民币贷款余额213.99万亿元，同比增长11.1%，增速比上月末高0.1个百分点，比上年同期低0.5个百分点。

全年人民币贷款增加21.31万亿元，同比多增1.36万亿元。分部门看，住户贷款增加3.83万亿元，其中，短期贷款增加1.08万亿元，中长期贷款增加2.75万亿元；企（事）业单位贷款增加17.09万亿元，其中，短期贷款增加3.03万亿元，中长期贷款增加11.06万亿元，票据融资增加2.96万亿元；非银行业金融机构贷款增加1254亿元。12月份，人民币贷款增加1.4万亿元，同比多增2665亿元。

12月末，外币贷款余额7348亿美元，同比下降19.5%。全年外币贷款减少1779亿美元，同比多减2236亿美元。12月份，外币贷款减少342亿美元，同比少减19亿美元。

全年人民币存款增加26.26万亿元，外币存款减少1430亿美元

12月末，本外币存款余额264.45万亿元，同比增长10.8%。月末人民币存款余额258.5万亿元，同比增长11.3%，增速比上月末低0.3个百分点，比上年同期高2个百分点。

全年人民币存款增加26.26万亿元，同比多增6.59万亿元。其中，住户存款增加17.84万亿元，非金融企业存款增加5.09万亿元，财政性存款减少586亿元，非银行业金融机构存款增加1.38万亿元。12月份，人民币存款增加7242亿元，同比少增4403亿元。

12月末，外币存款余额8539亿美元，同比下降14.3%。全年外币存款减少1430亿美元，同比多减2507亿美元。12月份，外币存款减少82亿美元，同比少减129亿美元。

12月份银行间人民币市场同业拆借月加权平均利率为1.26%，质押式债券回购月加权平均利率为1.41%

全年银行间人民币市场以拆借、现券和回购方式合计成交1798.2万亿元，日均成交7.19万亿元。其中，同业拆借日均成交5873亿元，现券日均成交1.08万亿元，质押式回购日均成交5.5万亿元。

12月份同业拆借加权平均利率为1.26%，分别比上月和上年同期低0.29个和0.76个百分点；质押式回购加权平均利率为1.41%，分别比上月和上年同期低0.2个和0.68个百分点。

国家外汇储备余额3.13万亿美元

12月末，国家外汇储备余额为3.13万亿美元。12月末，人民币汇率为1美元兑6.9646元人民币。

2022年经常项下跨境人民币结算金额为10.51万亿元，直接投资跨境人民币结算金额为6.76万亿元

2022年，经常项下跨境人民币结算金额为10.51万亿元，其中货物贸易、服务贸易及其他经常项目分别为7.92万亿元、2.59万亿元；直接投资跨境人民币结算金额为6.76万亿元，其中对外直接投资、外商直接投资分别为1.92万亿元、4.84万亿元。

(责编：罗知之、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
2022年金融统计数据报告：全年人民币贷款增加21.31万亿元
　　人民网北京1月10日电 （记者罗知之）据人民银行官网消息，人民银行今日发布2022年金融统计数据报告。数据显示，12月末，广义货币（M2）余额266.43万亿元，同比增长11.8%。…
2022年北京第四批高新技术企业备案公示名单出炉 人民网位列其中
　　人民网北京1月10日电 （记者罗知之）高新技术企业认定管理工作网显示，2022年12月30日，全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2016〕32号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火〔2016〕195号）有关规定，对北京市认定机构2022年认定的第四批3843家高新技术企业进行备案公示，公示期为10个工作日。公示名单显示，人民网股份有限公司位列其中。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部