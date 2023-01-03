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旅游市场复苏回暖 元旦假期周边游、跨省游需求逐步恢复

2023年01月03日14:24 | 来源：人民网
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北京首钢园观跨年之夜灯光秀。李文明摄（人民图片）

人民网北京1月3日电 （记者许维娜）“跨年夜当然要有仪式感，多数酒店都推出了新年晚宴等主题活动，一家人聚在酒店就能一起热热闹闹地跨年，非常有意义。”来三亚感受节日氛围的游客薛女士告诉记者，他们一家提前半个月预订元旦期间的机票和客房，来海南享受椰风海韵和暖阳。

“我真的算休息了相当长的时间，很久没有像最近这样忙碌的感觉，一下子忙碌还觉得不太习惯，但我们会努力争取给游客带来更好的体验。”三亚旅游从业者小田表示，最近三亚部分旅游景区接待量、度假酒店和特色民宿入住率接近疫情前同期水平，客流量在逐渐恢复。

2023年元旦假期是“新十条”政策实施后的首个节假日。记者观察到，虽然元旦假期刚刚结束，但各涉旅企业已开始着手2023年春节假期的准备工作，迎接八方来客。多方数据显示，元旦假期全国文化和旅游假日市场总体安全平稳有序，实现“开门红”。

经文化和旅游部数据中心测算，2023年元旦节假期，全国国内旅游出游5271.34万人次，同比增长0.44%，按可比口径恢复至2019年元旦节假日同期的42.8%；实现国内旅游收入265.17亿元，同比增长4.0%，恢复至2019年元旦节假日同期的35.1%。

以北京为例，官方发布的数据显示，假日期间，北京市重点监测的151家旅游景区累计接待游客268.9万人次，恢复到2019年同期的86.4%；累计营业总收入24827.1万元，比2019年增长44.5%。

记者从中国国家铁路集团有限公司获悉，铁路元旦小长假运输2022年12月30日启动，至2023年1月2日，为期4天。其中，2022年12月30日，全国铁路共发送旅客440.5万人次，开行旅客列车6081列。2022年12月31日，全国铁路共发送旅客555.3万人次，开行旅客列车6368列。

多个平台也在今天发布了2023元旦假期总结报告。烟花汇演、敲钟祈福、璀璨灯会、音乐盛典……这个小长假国内多个目的地抢滩“跨年经济”，推出琳琅满目的文旅活动，为旅游复苏积极造势，怀揣对新一年憧憬的人们也走出家门，在街头、剧场、酒店等不同地点迎新。

来自携程方面数据显示，相较2022年不到四成的用户跨省出行，这次元旦假期近六成的用户选择跨省游——人口流动显著释放消费潜力，跨年经济带动全国旅游迅速升温。元旦跨境机票预订量同比增长145%，春运跨境游热度则更高，预订量同比增长超过260%。

飞猪最新发布的数据显示，2023年元旦跨省游和跨市游订单占比近八成，达到近一年峰值。“90”后和“00”后年轻用户占比超七成，成为元旦跨省游、跨市游主力军。今年元旦，上海、成都、北京、三亚、重庆、广州、深圳、杭州、昆明、西安成为出游热门目的地。

今年元旦，避寒游仍是“首选”。飞猪平台上，海南目的地的旅游商品预订金额同比去年增长超五成。海南之外，广东、福建等地也备受青睐。同时，元旦期间包含“海景”“海岛”“冲浪”等关键词的旅游商品预订量增长超六成。

有人避寒，有人追雪。飞猪数据显示，包含“滑雪”“冰雪”等关键词的热门冰雪旅游商品增长超三成，其中吉林长白山、黑龙江亚布力、河北崇礼成为热门冰雪旅游目的地前三名。广东、上海、浙江成为冰雪旅游热门客源地前三名。

游人如织的假期，90后、00后扛起了消费复苏的大旗。携程平台数据还显示，90后00后出游占比同比增长36%，亲子游出游占比增长41%，银发族出游占比则降低53%。90后00后消费潜力也不容小觑，在高星酒店订单中，这部分群体订单均价的同比增速最高，达到37%。

元旦出游热带动酒店价格的同时，从交通领域大数据就能直观看到旅游业回暖态势。同程旅行大数据显示，今年元旦，国内机票订单量较疫情前的2020年元旦假期上涨2%，机票均价从2020同期的676元上涨至905元；酒店订单量较2020年同期上涨32%，酒店均价也从229元上涨至244元。整体来看，元旦旅游出行市场较疫情前呈现“量价齐升”的趋势。

同程研究院分析，元旦市场的快速回暖，一方面是由于人们的出行信心逐步恢复，长线游需求有所上升，另一方面则是今年春节假期较早，春运客流高峰提前，出行需求叠加所致。

携程研究院高级研究员谢晓青介绍，整体来看，国内航班供给的恢复速度没有赶上用户出游人次的增长，是小长假机票价格涨幅较大的原因之一。随着后期航班运力提升，以及1月5日后燃油费的一定下降，用户出游成本将得到一定缓解。而对于酒店来说，多方面因素助推了价格的增长——短时间需求迅即上涨、候鸟目的地旺季价格增长，供应链和服务体系受疫情影响都有关系。

与此同时，得益于出入境政策优化，出境游需求也在今年元旦迎来“开门红”。随着1月8日入境免隔离措施实施在即，以及去年以来国际航班运力的不断恢复调整，元旦出境游也成为旅行发烧友的选择之一。携程数据显示，元旦跨境机票预订量同比增长145%，春运跨境游热度则更高，预订量同比增长超过260%。

“从今年元旦小长假来看，再结合昨天晚上我们直播间的反馈，外省的游客朋友咨询非常多，旅游行业纷纷都‘摩拳擦掌’了。” 90后旅游主播小贾告诉记者，可以说，这极大地提振了旅游从业者的信心。

(责编：郭思邈、高雷)
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