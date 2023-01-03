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元旦假期全国邮政快递业揽投快递包裹超21.3亿件 同比增长15.2%

2023年01月03日14:33 | 来源：人民网
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人民网北京1月3日电 （记者杨虞波罗）国家邮政局监测数据显示，元旦假期(2022年12月31日至2023年1月2日)，全国邮政快递业共揽投快递包裹超21.3亿件。其中，揽收快递包裹10.6亿件，同比去年元旦假期增长15.2%；投递快递包裹10.7亿件，同比去年元旦假期增长11.5%，在安全平稳运行的同时实现了恢复性增长。

随着元旦假期的结束，快递业将进入全面备战年货节的新阶段。快递企业也加紧统筹全网资源，升级春节运营模式，确保寄递通道畅通，以进一步发挥在服务民生保供、稳定产业链供应链、促进经济社会发展、支撑国家战略等方面的作用，为扩内需、稳经济、助流通、惠民生、保就业、强治理等方面作出积极贡献。

(责编：杨虞波罗、高雷)
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