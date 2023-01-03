人民网北京1月3日电 （记者王连香）据中国铁路微信公众号消息，2022年，国家铁路完成客运发送量16.1亿人次，货物发送量39亿吨、同比增长4.7%。其中，电煤14.9亿吨、同比增长13%。

2022年，全国铁路完成固定资产投资7109亿元，投产新线4100公里，其中高铁2082公里；国家铁路完成运输总收入6936亿元，其中，货运收入4786亿元、同比增长9.8%。

2022年，国铁企业改革三年行动《实施方案》明确的110项改革任务全部完成，川藏铁路工程首批国家重点专项全面启动，自主研发的世界领先新型复兴号高速综合检测列车创造了明线相对交会时速870公里世界纪录；中老铁路黄金通道作用凸显，雅万高铁成功试验运行，国际班列开行数量强劲增长。

2023年，国家铁路预计完成旅客发送量26.9亿人次，同比增长67.6%；货物发送量39.7亿吨、同比增长1.8%。

(责编：王连香、高雷)

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