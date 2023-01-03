人民网北京1月3日电 （记者王连香）据中国国家铁路集团有限公司（以下简称国铁集团）消息，2023年，国铁集团将加快构建现代化铁路基础设施体系，突出提升路网整体功能和效益，高质量推进铁路规划建设，全面完成国家铁路投资任务，高质量推进川藏铁路等国家重点工程，预计投产新线3000公里以上，其中高铁2500公里。

一是充分发挥铁路投资对全社会投资的有效带动作用。坚决落实党中央关于构建现代化基础设施体系的决策部署，用足用好基础设施投资金融支持政策，加大铁路建设实施力度，充分发挥投资对扩大国内需求的关键作用。与地方党委政府加强沟通协调，支持城市群和都市圈建设现代化基础设施体系，支持市域（郊）铁路建设，主动服务区域协调发展战略、区域重大战略、主体功能区战略、新型城镇化战略。加快专用线、物流基地建设。鼓励和吸引更多民间资本参与铁路投资。

二是推动铁路规划建设切实由规模速度型转向质量效益型。结合中长期铁路网规划修编，进一步完善铁路建设规划和铁路枢纽总图布局，充分发挥规划引领作用。坚持需求导向和效益导向，做深做细做实项目前期工作，着力提高铁路投资效益，强化资金筹集、土地综合开发、运营补贴政策等要素保障。坚持建设为运输服务理念，围绕“打基础、利长远、补短板、调结构”精准发力，着力补齐通道“缺失段”、打通路网“瓶颈段”、畅通网络“微循环”，构建现代化铁路基础设施网络。

三是统筹抓好重点项目实施。高质量推进川藏铁路工程建设，着力建设精品工程、安全工程、绿色工程、创新工程、廉洁工程。突出联网、补网、强链，加快实施《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》102项重大工程中的铁路项目，加强区域间基础设施互联互通。有序推进新藏、滇藏铁路前期工作。

四是提升建设管理水平。坚持依法建设，坚定不移分层分类推进铁路建设，确保铁路建设发展可持续。完善内部监督管理机制，构建更加科学高效的建设管理体制和运行机制。实施建设项目全生命周期管理和质量安全红线管理，落实质量终身负责制。依托重大项目培养科技领军人物、卓越工程师，打造专业化管理团队。

此外，据国铁集团介绍，2022年，国铁集团坚决贯彻中央关于稳住经济大盘的决策部署，充分发挥铁路建设投资拉动作用，科学有序、安全优质推进铁路规划建设，全国铁路完成固定资产投资7109亿元，投产新线4100公里，其中高铁2082公里，圆满完成了年度铁路建设任务。

川藏铁路攻坚态势进一步发展巩固，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》确定的102项重大工程中的铁路项目顺利推进；京雄商高铁雄安新区至商丘段、天津至潍坊高速铁路、瑞金至梅州铁路等26个项目开工建设，和田至若羌铁路、合杭高铁湖杭段、银川至兰州高铁中卫至兰州段等29个铁路项目建成投产；制定实施《国铁集团“十四五”发展规划》，中长期铁路网规划修编有序推进。

截至2022年底，全国铁路营业里程达到15.5万公里，其中高铁4.2万公里。

(责编：王连香、高雷)

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