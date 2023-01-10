人民网北京1月10日电 （记者罗知之）高新技术企业认定管理工作网显示，2022年12月30日，全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2016〕32号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火〔2016〕195号）有关规定，对北京市认定机构2022年认定的第四批3843家高新技术企业进行备案公示，公示期为10个工作日。公示名单显示，人民网股份有限公司位列其中。

(责编：罗知之、吕骞)

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