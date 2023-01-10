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探访北京市公安局出入境接待大厅：证件办理量明显增加

2023年01月10日14:13 | 来源：人民网
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人民网北京1月10日电 （记者栗翘楚）近日，国务院印发《关于对新型冠状病毒感染实施“乙类乙管”的总体方案》。国家移民管理局坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，第一时间发布《关于新型冠状病毒感染“乙类乙管”后优化移民管理政策措施的公告》，自2023年1月8日起优化移民管理政策措施。

前来办理业务的中国公民和外国人。人民网记者 栗翘楚摄

1月9日上午，记者探访北京市公安局出入境接待大厅，前来办理业务的中国公民和外国人数量已连续数日攀升，一些窗口还排起了长队。

中国公民签证证件引导台前排起长队。人民网记者 栗翘楚摄

北京市公安局出入境管理局中国公民出入境管理大队刘婧表示，在北京市公安局统筹领导下，北京公安出入境坚决落实国家移民管理局优化措施，提前采取多项措施，确保全市受理秩序平稳有序。

两位老人在设备上进行自助填表。人民网记者 栗翘楚摄

一是加强宣传引导，全面公布受理网点、工作流程，方便申请人提前了解相关信息。二是加强分析研判，动态掌握人员流量，同步同步加强工作调度，合力满足群众需求。三是加强现场秩序维护，优化工作流程，减少群众等候时间，合理引导申请人错峰办理。四是保障咨询渠道畅通，发挥12367服务平台效能，充实接线力量，7*24小时全天候接听申请人咨询。五是积极对接在京企业，提前掌握需求，开通绿色通道，专窗专员受理，助力企业复产复工。

办理人在智能签注设备上进行操作。人民网记者 栗翘楚摄

根据网上预约及12367平台咨询数据分析，1月9日申请办理出入境证件的申请人将出现大幅上升。刘婧表示，北京公安出入境将牵动全市出入境管理部门，全力回应群众期待和企业需求，让每一名申请人感受到标准化服务体验。

接待大厅民警为前来办理业务的男士讲解操作流程。人民网记者 栗翘楚摄

春节临近，携女儿前来办理签注的卫女士在接受记者采访时表示，“今天主要是来办港澳通行证，正值小朋友放寒假，计划带她出去开开眼界。现场办理流程十分便利，网上预约后，我们到大厅后基本没有等待，工作人员效率特别高，用了半个小时便完成所有办理。”

一位老人正在填报信息。人民网记者 栗翘楚摄

中国公民出境业务量激增的同时，外籍人士申请签证证件的数量也在明显增加。

一名外籍人士在窗口办理业务。人民网记者 栗翘楚摄

北京市公安局出入境管理局外国人签证大队季潇文表示，国家移民管理局优化移民管理政策措施推出以来，北京坚决保障政策落实落地。前期，北京市公安局出入境管理局优化全市外国人服务网点布局，目前，已在全市设立17个外国人出入境服务场所。同时，会同北京海外学人中心在全市外国人服务场所设立了13个外国人工作许可及居留许可“两证联办”窗口，将受理范围由A类拓展至B类、C类，办理时限A类由12个工作日缩减至5个工作日，B、C类由12个工作日缩减至7个工作日，方便外国人就近、一次办理各类签证证件。外国人可通过“首都之窗”网站或“北京公安出入境”微信公众号网上预约，就近选择网点提交申请。

中国公民在窗口办理业务。人民网记者 栗翘楚摄

为了减少大家不必要的等待，北京市公安局出入境管理局馨提示广大申请人，目前，各出入境接待场所办理人数高位运行，请尽量避开高峰期，根据行程申办出入境证件；办理前可通过网上预约办理出入境证件，即错峰出行减少等候时间，又能享受免费速递证件到家服务，减少跑动次数。

北京市公安局出入境接待大厅。人民网记者 栗翘楚

(责编：赵竹青、吕骞)
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