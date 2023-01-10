新型冠状病毒感染“乙类乙管”实施首日 海关监管25万入境旅客顺利通关
2023年01月10日14:13 | 来源：人民网
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人民网北京1月10日电 （记者栗翘楚）记者今日从海关总署获悉，新型冠状病毒感染调整为“乙类乙管”首日，全国海关严密监管，优化服务，1月8日0时至24时，共监管入境旅客251045人次、水运进境船舶396艘次、空运进境航空器325架次、公路进境货车6323辆次、铁路进境列车83列，已全部顺利通关。
为贯彻落实党中央、国务院决策部署，平稳有序实施新型冠状病毒感染“乙类乙管”，海关总署要求全国海关始终坚持人民至上、生命至上，胸怀“国之大者”。当日，全国海关各级领导靠前指挥，广大关员坚持科学防控、精准施策，完善应对准备，依法依规、统一规范、严格实施、平稳有序落实口岸卫生检疫工作，切实筑牢口岸检疫防线。
(责编：赵竹青、吕骞)
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