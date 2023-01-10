人民网北京1月10日电 （记者王仁宏）近日，住房和城乡建设部发布《关于加快住房公积金数字化发展的指导意见》（以下简称《指导意见》）。

《指导意见》明确，到2025年，住房公积金数字化发展新模式基本确立，数据资源体系和平台支撑体系更加健全，数字化管理新机制、服务新模式、监管新局面、安全新防线等初步形成，数字化管理服务能力和水平显著提升，智慧住房公积金发展取得新突破，服务事项“网上办、掌上办、就近办、一次办”更加好办易办，住房公积金事业高质量发展取得明显成效。

《指导意见》提出，要全面加强数据治理，加强数据全生命周期质量管理，确保数据真实、准确、完整。建立标准统一、动态管理的全国住房公积金政务数据目录，实行“一数一源一标准”，实现数据资源清单化管理。加强数据共享授权管理，鼓励有条件的地方推进数据共享“可用不可见”。以全国住房公积金云平台、共性应用、小程序和监管服务平台组成综合枢纽，推动各地住房公积金信息系统通过综合枢纽实现互联互通、协同联动。增强用数据决策的意识，建立健全大数据辅助科学决策机制，推动从经验决策向数据决策转变。

构建便捷高效的数字化服务新模式，推进服务标准化规范化便利化，编制全国住房公积金服务事项基本目录和实施清单，推动同一服务事项受理条件、服务对象、办理流程、申请材料、法定办结时限、办理结果等要素全国统一。同时，优化综合服务平台功能，推动更多服务事项全程网办，推广“7×24”小时线上办事服务，推进跨部门服务事项“一件事一次办”。根据群众的办事需求和使用习惯，优化页面设计，简化办事操作，实现“一看就能懂、一点就能办”。

《指导意见》强调，要筑牢稳定可靠的数字化安全新防线，切实保障数据和网络安全。严格执行网络安全等级保护制度，定期组织开展网络安全、密码应用等安全自查和检测评估。加强网络安全基础设施建设，充分运用智能感知、威胁预测等技术，强化日常监测，不断提高网络安全防护能力。同时，要综合运用全国住房公积金监管服务平台、电子稽查工具等线上监管手段，动态监测研判政策执行、贷款管理、资金运作等重点事项的风险状况，及时发现问题，督促分类处置，形成整改闭环。

(责编：王仁宏、吕骞)

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