人民网记者 王震 赵竹青

三年以来，面对“风高浪急”的外部环境，疫情多点散发、局部爆发的交织态势，我国经济表现出韧性强、潜力大、活力足等鲜明特性，为抗疫情、保民生、稳发展提供了坚实保障。岁末年初，随着防疫举措进一步优化调整、政策红利叠加放大、复产扩需持续加速，我国经济的强大后劲正在全面彰显。为此，即日起人民网推出“读懂中国经济大势”系列报道。

首架C919大飞机交付用户，白鹤滩水电站全部机组投产发电，新能源汽车产销量和出口量均居世界第一……回望过去的一年，我国产业发展步伐稳健、捷报频传。

面对国际市场不确定性的冲击，我国充分发挥社会主义市场经济的体制优势、规模优势、产业优势、人力优势等，持续夯实产业链供应链，为我国产业发展构筑坚固的基石、提供了广阔舞台。

稳链强链，产业韧性持续提升

新年伊始，宇宙电动科技（杭州）有限公司的生产车间里，电焊火光四射，长长短短的航空级铝合金管材被工人们熟练地焊接起来，经过烤漆、装上电机，一台台电助力自行车有序下线。

“眼下是生产最紧要的关头。”公司创始人程泓宁说，国内外订单多了起来，1000多名工人陆续返岗复工，铆足劲抢生产。

“消费者绿色出行、运动休闲的消费升级有了新需求。”程泓宁表示，国内电助力自行车的新兴市场正在快速增长。

当前，我国制造业增加值已经连续12年位居世界首位，制造大国的地位不断巩固。制造大国要走向制造强国，持续提升产业链供应链韧性仍是必修课。

“不久前，一家知名外资光电企业在2013年投资13亿美元的基础上，又追加了18亿美元投资。”2022年10月16日，谈起当地吸引外资方面的“强磁力”，昆山市委书记周伟笑容满面。

昆山吸引外资的最大底气是什么？周伟的答案是“产业链优势”。近年来，昆山秉持“缺什么招什么”的原则，将产业链结构锻造得愈加完善。在国际形势严峻复杂的当下，仍有越来越多的外资企业加码昆山、看好昆山、看好中国。数据显示，昆山2022年预计完成进出口总额超千亿美元，实际使用外资17.3亿美元、增长252.4％。

外资“增资热”的背后，是昆山产业链优势和良好营商环境的集中体现。当前，我国多地强化产业链供应链，持续壮大产业规模，优化产业结构，瞄准战略新兴产业进行多方布局，加快构建双循环发展格局。

中国电子信息产业发展研究院工业经济研究所所长关兵表示，为了提升产业链供应链韧性，我国加快推进制造业链群式发展，在关键缺失上“补链”、在基础薄弱上“稳链”、在卡点堵点上“畅链”、在上下游产业上“延链”，构建了门类齐全的产业体系，大幅提升了产业链现代化水平，在大国博弈、地缘冲突、突发疫情中展现了充足的韧性，筑牢了工业在经济增长中的“压舱石”地位。

优化布局，拓展国际“朋友圈”

在不久前结束的卡塔尔世界杯上，从赛事场馆到周边商品，中国制造再次吸引了全世界的眼球。

全球数据分析和咨询公司Global Data数据显示，本届世界杯中国企业共赞助了13.95亿美元，超过了“美国队”赞助的11亿美元，成为世界杯最大赞助方，万达、海信、vivo等中国制造企业不断向世界展示品牌形象和“硬实力”。

在上海港，2022年集装箱吞吐量突破4730万TEU（标准箱）大关，连续第十三年蝉联全球第一，接连刷新单工班集装箱吞吐量、单船集装箱作业量、单码头昼夜集装箱吞吐量等多项纪录。

在印尼雅加达，海信以自主技术投建了当地最先进的彩电生产基地，年产能近60万台，实现了从品牌出海到技术出海的突破。

在联想集团匈牙利工厂，平均1分钟下线一台服务器，15秒下线一台工作站，高度自动化和智能化的设备让生产变得行云流水般顺畅。

中国制造业规模及影响力正在不断扩大，并逐步向高端产业链延伸。中国制造企业正在从卖产品向输出工业能力的转变，布局全球产业链，不断拓展国际“朋友圈”。中国坚定不移维护产业链供应链的公共产品属性，保障本国产业链供应链安全稳定，以实际行动深化产业链供应链国际合作，正在让发展成果更好惠及各国人民，实现互利共赢。

在北京师范大学“一带一路”学院研究员万喆看来，随着中国自身发展水平提高，中国日益需要在高端制造、科技创新、优质服务等领域进一步融入世界经济，与其他经济体建立更深层次的互利合作关系。

协同创新，完善产业生态体系

在河北石家庄，创新驱动正加速推进产业发展向中高端迈进。

持续深化与中国电科产业基础研究院、中国电科网络通信研究院等的战略合作，推动更多优质企业和项目落户；引进远东通信、普兴电子、海康威视等企业，在通信导航、光电、微机电等领域形成了较完整的产业链。目前，石家庄已拥有高新技术企业2899家、科技型中小企业15177家。

“眼下，我们投资建设的创新产业基地即将竣工，明年公司产值预计超3亿元。”河北东森电子科技有限公司是一家专注于通信领域用微波设备研发的高新技术企业。公司副总经理许颖介绍，坚持自主创新，让企业的关键技术不断取得突破。

在小米与天马微电子、武汉华星光电共建的“新型显示技术联合实验室”里，手机厂商与产业链上游面板企业协同开发，正推动着OLED显示产业协同创新，加速技术迭代和新技术的商业化量产。提升产业链供应链的竞争力，打造更具韧性、安全可控的产业链，正在成为各地政府、企业发力方向。

“产业链供应链基础的稳定，奠定了经济发展的基本盘。”北京社科院研究员王鹏表示，当前我国产业链供应链之整体来说韧性不错，但也存在发展不均衡等问题，要强化产业链协同创新，完善产业生态体系，发挥核心产业链带动作用，加快补齐产业生态体系短板，实现产业基础高级化、产业链现代化发展。

(责编：赵竹青、吕骞)

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