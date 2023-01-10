人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

报告显示循环时尚行业成为消费市场复苏的新增量

2023年01月10日09:09 | 来源：人民网
小字号

人民网北京1月10日电 （记者乔雪峰）随着近期我国经济平稳较快回升，挖掘内需潜力，激发增长动力，进一步增强经济复苏的稳定性成为主旋律。

1月9日发布的《2023循环时尚行业趋势报告》（以下简称报告）指出，在低碳理念兴起的当下，让时尚产品在消费端二度流通及循环的循环时尚行业，已成为消费市场复苏的新增量。

数据显示，循环时尚整体市场上有24%的纯买家和14%的纯卖家，另有62%的用户则是“既买又卖”，逐渐形成循环时尚用户“买卖一体化”的趋势。

报告指出，以30岁以下的年轻女白领为代表的当代消费者们，正在引领循环时尚消费风潮，受到“环保导向消费偏好趋势”影响，会主动且优先选择循环商品。

此外，随着大环境中环保思潮的影响，服装已成为继箱包外的第二大品类。报告提出，33%的用户表示愿意在未来购买二手奢侈品时尝试二手服装，相比当前增加7%，并在未来会有更大的增长趋势。

“平台化”是循环时尚行业发展的“最优解”。报告透露，由于二手奢侈品交易本身缺乏统一标准，聚焦于交易前、中、后不同阶段的用户痛点，循环时尚电商服务平台未来将能通过专业化鉴定、透明化商品、大数据定价等方式，巧妙解决用户在交易过程中的种种“不放心”。

报告显示，以电商平台红布林为例，自创立以来就不断通过夯实和升级鉴定服务，来赢得用户与市场信任。不仅鉴定证书功能做了全面更新，可支持“一码防伪溯源”，还组建更强的鉴定师团队和专家团，实现了技术赋能的标准化输出。

当前“低碳”趋势成为循环经济行业的“催化剂”。报告指出，超九成消费者愿意在未来践行“低碳生活”理念，让闲置物品“转”起来，让“循环”成为一种时尚、潮流的生活方式——这种消费理念的变迁让循环商品消费获得更多支持。

业内人士表示，循环时尚作为循环经济的细分赛道，未来发展空间无限。随着大众消费心智逐渐成熟，循环时尚将会进入新的增长高峰期。

(责编：赵竹青、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
报告显示循环时尚行业成为消费市场复苏的新增量
　　人民网北京1月10日电 （记者乔雪峰）随着近期我国经济平稳较快回升，挖掘内需潜力，激发增长动力，进一步增强经济复苏的稳定性成为主旋律。 1月9日发布的《2023循环时尚行业趋势报告》（以下简称报告）指出，在低碳理念兴起的当下，让时尚产品在消费端二度流通及循环的循环时尚行业，已成为消费市场复苏的新增量。…
2022年我国全年收购粮食8000亿斤 与近年平均水平相当
　　人民网北京1月10日电 （记者李栋）记者从国家粮食和物资储备局获悉，2022年夏粮收购圆满收官，秋粮旺季收购平稳有序，预计全年各类粮食企业累计收购8000亿斤左右，与近年来平均水平相当。 当前，秋粮收购处于高峰期。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部