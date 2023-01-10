人民网北京1月10日电 （记者乔雪峰）随着近期我国经济平稳较快回升，挖掘内需潜力，激发增长动力，进一步增强经济复苏的稳定性成为主旋律。

1月9日发布的《2023循环时尚行业趋势报告》（以下简称报告）指出，在低碳理念兴起的当下，让时尚产品在消费端二度流通及循环的循环时尚行业，已成为消费市场复苏的新增量。

数据显示，循环时尚整体市场上有24%的纯买家和14%的纯卖家，另有62%的用户则是“既买又卖”，逐渐形成循环时尚用户“买卖一体化”的趋势。

报告指出，以30岁以下的年轻女白领为代表的当代消费者们，正在引领循环时尚消费风潮，受到“环保导向消费偏好趋势”影响，会主动且优先选择循环商品。

此外，随着大环境中环保思潮的影响，服装已成为继箱包外的第二大品类。报告提出，33%的用户表示愿意在未来购买二手奢侈品时尝试二手服装，相比当前增加7%，并在未来会有更大的增长趋势。

“平台化”是循环时尚行业发展的“最优解”。报告透露，由于二手奢侈品交易本身缺乏统一标准，聚焦于交易前、中、后不同阶段的用户痛点，循环时尚电商服务平台未来将能通过专业化鉴定、透明化商品、大数据定价等方式，巧妙解决用户在交易过程中的种种“不放心”。

报告显示，以电商平台红布林为例，自创立以来就不断通过夯实和升级鉴定服务，来赢得用户与市场信任。不仅鉴定证书功能做了全面更新，可支持“一码防伪溯源”，还组建更强的鉴定师团队和专家团，实现了技术赋能的标准化输出。

当前“低碳”趋势成为循环经济行业的“催化剂”。报告指出，超九成消费者愿意在未来践行“低碳生活”理念，让闲置物品“转”起来，让“循环”成为一种时尚、潮流的生活方式——这种消费理念的变迁让循环商品消费获得更多支持。

业内人士表示，循环时尚作为循环经济的细分赛道，未来发展空间无限。随着大众消费心智逐渐成熟，循环时尚将会进入新的增长高峰期。

(责编：赵竹青、吕骞)

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