人民网记者 杜燕飞

“请各岗位人注意，各控制人员准备，准备开机生产！”1月1日一大早，在国家能源集团神东煤炭上湾煤矿综采一队，随着工作人员一声指令，智能采煤工作面设备安全启动。

为保证煤炭供应，元旦期间，上湾煤矿生产与平时并无差别，安全调度指挥中心昼夜灯火通明，电子屏幕上的产量节节攀升，进尺汇报声声入耳……

“节日期间，生产矿井都在照常工作，保障供应，我们更要带头坚守岗位，加大现场安检和监督力度，绷紧安全生产这根弦。”上湾煤矿综采一队生产一班班长呼永刚表示，目前一个圆班（24小时）最高可产4.8万吨煤，要精准组织好“每刀煤”生产，做到不抢进度和进尺，在稳扎稳打中多出煤、出好煤。

节日期间坚守工作岗位的上湾煤矿综采一队生产一班班长呼永刚。受访者供图

当前，我国北方地区已经全面进入供暖季，寒潮频发，能源企业多措并举做好煤炭保供稳价工作，确保人民群众温暖过冬。

国家能源集团有关负责人介绍，截至2022年11月底，集团自产煤连续14个月保持5000万吨级水平稳产高产，年完成自产煤 5.5 亿吨；在新疆区域10座生产矿井2022年商品煤产量预计较2021年增加24.4%，疆煤出区运量月均56.6万吨，较2021年增长了两倍。

“目前，我们有23座矿井在生产，2022年新增煤炭产能1930万吨。其中，国内最大的露天煤矿华能伊敏露天矿年产能已达3500万吨，扎赉诺尔和华亭煤业维持在日产5万吨水平，为保障电力安全生产、民生供热创造一定的基础和条件。”中国华能有关负责人表示。

中煤集团有关负责人表示，自2022年四季度以来，中煤集团强化产运销衔接，在确保安全前提下，全力增产增供，加快核增产能释放；发挥营销网络优势，紧盯重点时段、重点用户的生产及存煤情况，做好东北等重点区域度冬能源保障；探索构建外购煤保供平台，安全合规开展外购煤业务，进一步提升煤炭保供能力。

清河发电公司员工开展调车作业，保障燃煤运输畅通。受访者供图

“我们通过释放、增强自有煤矿产能、全力采购市场煤等举措，保证了电煤库存长期维持在合理高位。”国家电投有关负责人表示，目前，国家电投整体燃料煤库存量1610.5万吨，可用天数可达27.9天。2022年1至11月，国家电投完成煤炭产量7188万吨，同比增加151万吨，增幅2.2%。

值得注意的是，做好能源保供工作，除了要保证煤炭产量外，还要确保煤炭能输送出去，价格要稳定。

“黄骅港最大化提升货船匹配度，依托智慧港口建设成果，以快卸快装保障作业效率。”国家能源集团黄骅港务公司生产指挥中心负责人介绍，目前，黄骅港煤炭日均卸车153列，较保供之前的年均水平提高了16.8%，日均装船65.5万吨，较保供之前年均水平提高18%。

保供运煤专列驶过神朔线燕家塔大桥。受访者供图

数据显示，2022年前11个月，国家铁路完成煤炭运量19.1亿吨，同比增加1.43亿吨、增长8.1%，其中电煤运量13.5亿吨，同比增加1.6亿吨、增长13.2%，均创历史最好水平。截至11月28日，包神铁路集团年累计完成2.75亿吨煤炭运输任务；截至12月19日，新朔铁路年累计煤炭发运量超1.5亿吨；截至12月26日，朔黄铁路煤炭运输量年累计超3.2亿吨，助力迎峰度冬能源保供。

与此同时，在全球能源价格持续高位震荡的背景下，国家能源集团落实煤炭合同签约履约调控政策，促进电煤价格保持在合理区间，2022年前三季度自产动力煤兑现率超过100%；中煤集团带头执行电煤价格政策，维护电煤市场稳定；国家电投提前编制岁末年初的电煤采购计划，协调和对接有关煤炭企业，做好2022年和2023年燃料保供衔接，确保两个年度燃料供应无缝对接，安全稳定供应。

“下一步，我们要进一步挖掘在产煤矿扩能增产潜力，指导产煤省区和煤炭生产企业在确保安全的前提下保持稳定生产，确保煤炭供应平稳。”国家发改委有关负责人表示，组织做好电煤、电力中长期合同签约履约工作，指导督促供需企业抓紧衔接资源、签订合同，确保煤炭电力供应平稳和价格稳定。

国资委近期召开的在京部分中央企业座谈会强调，要坚持先立后破，科学有序推进碳达峰碳中和，深化煤炭与煤电、煤电与可再生能源“两个联营”，加大对优质煤炭资源储备和开发力度。

“一方面，要正确认识煤炭‘压舱石’地位，因地制宜推动煤电机组发电能力的合理增长，释放煤炭先进产能，确保煤电的安全稳定供应。要进一步完善煤炭的产供储销体系建设，增强政府可调度储煤能力，完善储备调节机制，优化电煤供需动态调整，稳定市场主体预期，促进煤炭价格保持在合理区间。”厦门大学中国能源经济研究中心教授孙传旺表示，另一方面，要加快煤炭产业的转型升级，尤其是要加快煤电的“三改联动”，协同推进传统煤电机组的节能降碳改造、灵活性改造和供热改造，提升煤炭清洁高效利用水平。

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(责编：郭思邈、高雷)

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