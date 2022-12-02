人民网记者 杜燕飞

随着我国北方地区陆续进入供暖季，国务院近期召开的今冬保暖保供工作电视电话会议要求，做好今冬保暖保供工作，关键在于形成合力、落实责任。要充分挖掘潜力，积极推动天然气增储增产。

“从当前供应情况看，尽管国际复杂严峻的市场形势对我国冬季保供带来一定影响，但经过各方面提早准备，共同努力，采取有力措施，今冬供暖季我国天然气资源供应总体上是有保障的，高峰时段、部分区域受持续寒冷天气等影响可能会出现供需偏紧情况。”国家发改委新闻发言人孟玮在11月份新闻发布会上说。

为保障百姓温暖过冬，多家能源企业提早部署，气田加大增储上产力度、储气库加大入库量、增加液化天然气（LNG）进口，发挥“全国一张网”优势，全力备战今冬明春天然气保供。

加大增储上产力度 增加国内天然气产量

11月24日，西南油气田川中油气矿台内灯影组气藏孔洞型储层首口试采井——磨溪019-H3井顺利投产，为今冬明春天然气保供提供了增量资源。

当前，各大油气企业正加大增储上产力度，深挖资源侧潜力，发挥能源保供“压舱石”作用。

采输气增压东站员工调节汇管阀门开关。受访者供图

“长庆油田保障今冬明春京津冀、陕甘宁等地区40个大中城市民生用气，五大气田日产天然气产量升到1.4亿立方米以上高点运行；西南油气田确保最大日产量达到1.1亿立方米以上。”中国石油有关负责人介绍，塔里木油田加快推进5项冬季保供重点工程、博孜-大北超深气区100亿立方米产能建设工程，8口高产气井加入冬供行列，新建产能8.6亿立方米，保障天然气产能释放。

中国石化有关负责人表示，西南石油局自10月进入冬季保供以来，投产新井23口，新增产能140万方/天，累计产气11亿立方米，同比增长11%，日生产天然气2600万立方米，可满足3400万户城市居民日用气需求，创历史新高；截至11月20日，普光气田生产井口气74.13亿立方米，净化后气量55.61亿立方米，外输商品气量51.82亿立方米；涪陵页岩气田在供暖季来临之前，已抢建抢投59口新井，新建产能6.71亿方，日供气量增加310万立方米。

今冬明春保供期间，中国海油海上天然气日供应量可达到5500万立方米，整体供应量约80亿立方米，同比增长4.4%；陆地天然气总供气量预计超过18亿立方米，同比增长6%。

中国海油勘探开发部副总经理潘亿勇介绍说：“为了能给天然气保供季提供更多资源供给，今年新增的7口天然气调整井将在今冬全部完成，为冬季的天然气保供提供更多‘底气’。”

多方筹措进口LNG资源

11月21日，中国石化与卡塔尔能源公司签署了为期27年的LNG长期购销协议，卡塔尔能源公司将每年向中国石化供应400万吨LNG。这是中国石化与卡塔尔能源公司签署的第二个LNG长期购销协议，也是双方就卡塔尔北方气田扩能项目开展一体化合作的重要部分。

天津LNG接收站。受访者供图

“供暖季期间，天然气分公司紧盯国际LNG进口价格走势，加强与资源方沟通，优化船期安排，保障供区天然气产业链平稳运行，利用第三方LNG接收站，提升资源保障能力。”中国石化有关负责人介绍，天津LNG接收站二期工程储罐建设逐步推进，青岛LNG接收站预计年底投用“二号泊位”，年接转能力由700万吨增长至1100万吨，助力华北地区今冬明春天然气供应。

中国石油加强进口资源统筹，保障进口气源平稳供应。唐山LNG接收站、江苏LNG接收站高效运行，江苏LNG接收站制定系列冬供方案，成立五个专班工作组，今年以来该站累计接卸总量超570万吨，创历史同期新高。

“保供季前，我们适当补充采购LNG现货供应，优化资源调度计划，提前落实采暖季资源。”中海石油气电集团有限责任公司有关负责人表示，目前，中国海油盐城“绿能港”首批20辆LNG外输槽车发车，向江苏省供应LNG400吨，相当于58万立方米天然气。未来“绿能港”供应范围还将覆盖至安徽、河南两省，预计日均发车200辆，外输4000吨LNG，保障江苏、安徽、河南能源稳定供应。

国家管网集团与三大石油公司等资源企业对接，统筹协调国家管网LNG接收站窗口期安排，初步落实109个窗口期；优化LNG资源使用安排，维持罐存高位运行，确保冬季高峰时段顶峰供应。

加大储气库注气量

11月19日，我国最大的天然气储气库——新疆油田公司呼图壁储气库正式启动今冬采气，为千万户家庭送去温暖。今年夏季，呼图壁储气库按照应储尽储、力争多储的原则，较去年多注气5.8亿立方米，达到历史最高水平，为今冬明春天然气保供蓄足“底气”。

储气库是天然气季节调峰的重要保障。当前，相国寺储气库、呼图壁储气库等中国石油所属储气库发挥“调节阀”作用，辽河油田储气库群、大港油田储气库扩容达产与注采转换工作稳步推进，为冬季保供屯足“粮草”。文96、黄场、金坛、文23等9座储气库形成有效工作气量20亿立方米，确保高峰月供气稳定。

文23储气库。受访者供图

“我们通过公平开放最大化提高储气库利用率，组织文23储气库库容公平竞拍和定向开放，中国石化、河南储运、新奥能源等8家托运商获得共计18亿立方米库容使用权益，最大化发挥储气库夏注冬采调峰作用。”国家管网集团有关负责人表示，入冬前，与国家管网相连的各储气库超额完成注气任务，累计注超160亿立方米，为提升管网调峰保障能力添加强劲“底气”。

发挥“全国一张网”互联互通优势

11月18日，随着4台17兆瓦压缩机组正式投入运行，国家石油天然气基础设施重点工程——沈阳联络压气站日增输能力提升至1亿立方米左右，成为我国东北地区最大的天然气枢纽压气站，为以中俄东线天然气管道为主、哈沈线和秦沈线为辅的“北气南下”通道建设和今冬明春东北天然气管网系统增输上量奠定了基础。

沈阳联络压气站。受访者供图

“今年以来，我们投资近百亿元实施6项管网冲峰能力建设专项工程，将资源入网能力提升至近9亿立方米/天，确保满足高月高日和今冬明春供气管输需求。”国家管网集团有关负责人表示，自今年初以来，累计焊接管道里程已突破3000公里，较2021年同比增长14%，“全国一张网”进一步织牢织密。

具体来看，中俄东线安平至泰安段已于9月份投产，泰安至泰兴段将于12月底提前投产，届时“俄气南下”通道能力将增加2000万立方米/天，增强了环渤海、华东地区保供能力。位于长三角区域的青宁线与西一线青山站联通工程，推动形成了西一线、川气东送、青宁线之间相互转供的“三角支撑”，有效加强环渤海、长三角两大经济区天然气资源互供互保能力；10月底完成的陕京三线永清分输站向河北省天然气公司供气项目，可将陕京管道系统天然气转输至京石邯管道，进一步提高河北省冬季资源供应保障能力。

“我们在空间上最大限度发挥‘全国一张网’优势，通过‘西气东输’‘俄气南下’‘南气北上’‘海气登陆’，将资源输送到冬季保供重点地区。”国家管网集团有关负责人说。

孟玮表示，在推进国内天然气增储上产方面，支持中石油、中石化、中海油等上游供气企业加大增储上产力度，尽可能增加冬季高峰期国内天然气产量。发挥国家管网公司调度协调作用，推动已建成储气设施应储尽储，统筹用好储气资源，保障整个供暖季特别是高峰保供的需要。

(责编：郭思邈、吕骞)

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