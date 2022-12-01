人民网北京12月1日电 （记者赵竹青）商务部新闻发言人束珏婷在今天下午举行的例行新闻发布会上介绍，2022年1至10月，我国服务贸易继续保持增长。服务进出口总额49185.5亿元（人民币，下同），同比增长17.2%；其中服务出口23581.5亿元，增长18.1%；进口25604亿元，增长16.4%；逆差为2022.6亿元。

知识密集型服务贸易稳定增长。1至10月，知识密集型服务进出口20478亿元，增长10.3%。其中，知识密集型服务出口11499.2亿元，增长14.3%；出口增长较快的领域是知识产权使用费、电信计算机和信息服务，分别增长17.3%、16.3%。知识密集型服务进口8978.8亿元，增长5.6%；进口增长较快的领域是保险服务，增速达57.1%。

旅行服务进出口继续恢复。1至10月，旅行服务进出口6890.6亿元，增长9.1%。剔除旅行服务，1至10月我国服务进出口增长18.6%，其中出口增长19%，进口增长18.1%；与2019年同期相比，服务进出口增长51.7%，其中出口增长66.7%，进口增长36.9%。

(责编：赵竹青、吕骞)

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