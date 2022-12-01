横跨陕、晋、冀三省的神安管道。受访者供图

人民网北京12月1日电 （记者杜燕飞）记者从中国海油获悉，今日，我国最长煤层气长输管道——神木-安平煤层气管道工程（简称神安管道）全线贯通，进入试生产，将打开晋陕地区天然气的外输通道，助力京津冀地区天然气保供。

据了解，该管道由中国海油下属中联煤层气有限责任公司（以下简称中联公司）统筹建设，是我国《煤层气（煤矿瓦斯）开发利用“十三五”规划》重点建设项目。该管道西起陕西省榆林市神木市，东抵河北省衡水市安平县，横跨陕、晋、冀3省7市17县，全长约623千米。神安管道管径813毫米，设计压力8兆帕，年输气能力50亿立方米，按一个三口之家月均需要天然气20立方米计算，可满足超两千万户家庭一年的用气需求。

神安管道实施单位执行负责人闫冰表示，神安管道全线贯通后，可将晋西、陕东的天然气输送至雄安新区及京津冀的千家万户和产业聚集区，在与国家管网储气库和天津、沧州LNG接收站码头联通后，可实现海气、陆气双气源互补和调峰保供。

据介绍，神安管道自2020年7月启动建设，翻越吕梁山脉和太行山脉，并穿越黄河、京广普铁和南水北调工程，在有效工期被缩短1/7的情况下，仅用28个月就完成全部施工建设任务，比原计划提前5个月。

“神安管道自分段通气以来，已累计向山西、河北地区供应天然气超过13亿立方米，今冬明春可再向华北地区供应约5亿方天然气，保障华北地区冬季民生用气需求。”中联公司总经理戴照辉表示，管道全线贯通后，将实现沁水盆地和鄂尔多斯盆地东缘两大非常规天然气勘探开发主力区域的互联互通，释放晋陕地区产能，为保障民生用气贡献力量。

神安管道翻越黄土丘陵地貌。受访者供图 神安管道翻越吕梁山脉。受访者供图 神安管道山体定向钻穿越施工现场。受访者供图 神安管道黄河定向穿越控制性工程施工现场。受访者供图

(责编：赵竹青、吕骞)

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