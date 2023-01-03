人民网北京1月3日电 （记者王震）数字经济与实体经济深度融合的大背景下，数字化转型成为全球目光的焦点。然而，数字化转型之后，数字原生的世界、社会形态又将走向何方？

近日，“风向Talks 2023”思享会在线上举行。中国信息通信研究院云计算与大数据研究所所长何宝宏作了以“数字原生”为题的主旨演讲，围绕技术转型、信息革命、数据资产、Web3、信任科技、元宇宙、技术周期律、经济学2.0、AI、数字原生等热门领域进行了分享。

“数字化转型的终点是数字原生”

数字原生代诞生于21世纪初，指的是从小就生活在数字化环境中，每天与计算机、互联网和智能手机等打交道的人。何宝宏认为，数字原生代的娱乐、社交、学习和购物等生活学习都发生在数字世界，并且将数字世界的语言视为母语。数字原生需要在数字原生代基础上有两个方向的延展：一是从空间上的延展；另一个是从时间上的延展。

“算力基础设施将成为工业4.0的母体和营养”

对技术环境的适者，才有未来。何宝宏指出，任何一场技术革命都会经历四个阶段，即技术革命期、产业繁荣期、社会普及期和母体营养期，技术革命中的两个阶段分别对应在应用层面的是转型期和原生期。他用了一个形象的比喻：算力基础设施就像电气孕育了数字时代一样，将成为工业4.0的“母体”，为其提供营养。

“数据价值演进将经历四个阶段”

何宝宏表示，数据价值的演进将经历原始数据、数据资源、数据资产到数据资本四个阶段。数据资产建议多考虑相邻可能的创新，可以从软件、音乐等传统数字内容资产开始创新，目前业界从传统资产做起是，其实绕了远路。大数据技术一方面扩大了数据资源的范围，另一方面则顺道将个人信息带入了数据资源。因此，在数据时代，除了做产权保护之外，还需要注意保护个人隐私。

“Web3.0是互联网发展新岔道”

目前，互联网发展正面临以元宇宙为代表的信息互联网以及以Web3.0为代表的价值互联网的“新岔道”。何宝宏认为，价值互联网首先要制造数字稀缺性。密码学的区块链应用，从数字产权开始构建数字经济大厦。他举例，就像容器是云原生中承载代码的工具，NFT是Web3中承载价值的一种容器，是用算法在新型基础设施上登记数字产权。需要注意的是，NFT只是做产权登记，不限制对相关数字文件的共享或复制。

“基于VR的元宇宙仍是小众市场”

VR现阶段的体验并不像数字孪生，而更像是“数字植物人”，除了有视觉和听觉体验之外，还缺少嗅觉、味觉和触觉的感受。根据研究公司CCS Insight的统计数据，2022年全球VR和AR可穿戴设备的出货量下降了12%以上，只占全球手机出货量的1%，PC出货量的3%。何宝宏认为，现阶段，元宇宙依然是各种要素的“大杂烩”，还没有找到最佳实践，需要积极探索，将生产要素有机地组织起来。

“人工智能开始从学习走向了创造”

2016年，机器视觉可以从图片中识别文字；2022年，机器实现了AI绘画，可以通过文字生成图像。何宝宏表示，过去五年，由于大模型的参数指数级增长带来了大模型“智力”的指数级增长。2022年AI绘画和ChatGTP的重要性不亚于2016年AlphaGo战胜人类围棋冠军的价值。目前正在兴起的AI编程的软件2.0，可以实现以代码为中心到以数据为中心的编程思维，即程序员只需要设定超级参数，普通参数将通过数据训练实现。

“经济学2.0就是数字原生的经济”

何宝宏提出“经济学2.0”概念，他认为，经济学也面临着数字化的挑战——“稀缺性”的定义，信息商品化的悖论、经济人理性等问题。目前还出现了一种新的经济学，基于密码学、计算机/网络、数学/游戏伦理和经济学的加密经济学。当下的数字经济更多的是传统经济的数字化转型的结果。未来，元宇宙、web3和加密经济是否可以称为数字原生的经济（数字经济2.0），值得我们期待。

“互联网拥有‘七年之痒’”

关于技术的周期律，何宝宏认为互联网拥有“七年之痒”，每7年呈现一个新的发展阶段，从1994年的Web互联网，2001年的宽带互联网，2008年的移动互联网，2015年的产业互联网到现在的3D/价值互联网。互联网也存在持续25-30年的库兹涅次周期，即从1969年-1994年的以技术为导向的孕育期，走向1995年-2020年以“资本”为导向的繁荣期，最后发展到2021年以后以“ESG/基础设施”为主导的成熟期。

“数字原生企业会走向分布式自治、分布式自主”

谈及数字化转型与数字原生的关系时，何宝宏表示，当下，我们正处于数字移民和数字原住民或数字原生代混居的时代，是一个新老交替的时代。Web1.0是传统世界的数字化模仿；Web2.0是互联网原生的开始；Web3.0是数字原生的探索。未来，数字原生企业会走向分布式自治公司、分布式自主组织。

(责编：王震、高雷)

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