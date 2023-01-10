人民网北京1月10日电 （记者李栋）记者从国家粮食和物资储备局获悉，2022年夏粮收购圆满收官，秋粮旺季收购平稳有序，预计全年各类粮食企业累计收购8000亿斤左右，与近年来平均水平相当。

当前，秋粮收购处于高峰期。数据显示，截至1月5日，主产区各类粮食企业累计收购秋粮2324亿斤，同比基本持平。

从区域看，目前南方中晚籼稻旺季收购进入收尾阶段，收购进度已过九成；东北、华北正在集中上量；华北地区玉米收购进度超四成。

“今年玉米品质好、价格优，农民售粮积极性高涨，当地各大粮库积极增仓扩容、应收尽收，确保‘仓等粮、钱等粮、人等粮’。河南安阳市滑县一家粮食收购点负责人表示。

粮食收购的效率关系民生，也是服务种粮农民的重要窗口。与往年不同，今年中储粮利用“惠三农”综合服务平台作，创新优化服务方式和水平，努力做到“钱”等粮，提升了农户售粮体验。

“目前入库量每天在350吨左右。”中央储备粮安阳直属库有限公司滑县道口分公司经理张浩对收购效率的提升深有感触：“通过下派检验人员到收粮点、客户家提前检验，节约了农户时间；利用App提前预约登记，大幅提高了入库效率。”

收好粮更要储好粮。“在粮食储藏期间，运用空调控温、内环流控温、粮面压盖等科技储粮技术，确保储藏安全。”张浩介绍，目前，利用当前气温低、湿度小的有利时机，实施蓄冷通风，为确保来年粮食安全度夏，实现低温、绿色储粮打下良好基础。

据滑县农业部门数据显示，该县全年粮食面积311.22万亩，总产176.25万吨，全年粮食再获丰收。

国家粮食和物资储备局新闻发言人秦玉云表示，从收购价格看，主产区中晚籼稻、粳稻收购均价同比提高0.03元/斤，优质优价格特征明显；玉米同比提高0.1元/斤以上，农民普遍反映受益较好。

据了解，为切实保护种粮农民利益，国家有关部门先后批复江苏、安徽、河南、湖北、黑龙江五省启动中晚稻最低收购价执行预案，共安排收储库点790多个，仓容560多亿斤，完全能够满足收购需要。

(责编：赵竹青、吕骞)

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