人民网北京1月10日电 （记者罗知之）据人民银行官网消息，自2022年12月起，“流通中货币（M0）”含流通中数字人民币。12月末流通中数字人民币余额为136.1亿元。修订后，2022年各月末M1、M2增速无明显变化。

2022年金融统计数据报告显示，12月末，广义货币（M2）余额266.43万亿元，同比增长11.8%，增速比上月末低0.6个百分点，比上年同期高2.8个百分点；狭义货币（M1）余额67.17万亿元，同比增长3.7%，增速比上月末低0.9个百分点，比上年同期高0.2个百分点；流通中货币（M0）余额10.47万亿元，同比增长15.3%。

修订后M0增速。人民银行官网截图

(责编：罗知之、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经