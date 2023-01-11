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2023“云闪付送福气”活动开启 温暖中国年

2023年01月11日11:30 | 来源：中国银联
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原标题：击鼓迎福又一年 2023云闪付送福气温暖中国年

　　又是一年春来到，街头巷尾张灯结彩，人们喜气洋洋准备迎新春。新时代，新起点，中国银联为新年增加新的年味。2022年新春，中国银联践行“支付为民”的理念，推出国民级“云闪付送福气”春节惠民活动，将千万份祝福传遍祖国的大江南北。2023年，在农历兔年来临之际，作为中国银联“用银联 纳百福”系列中的重要活动，一年一度的“云闪付送福气”活动再度开启。

　　今年，云闪付将邀请来自五湖四海的人们，共同击鼓传百福，致敬过去峥嵘岁月，珍惜现在幸福生活，祈愿未来美好光景；同时参与精美地标卡集卡活动，共同点亮七大洲，畅享新春福气之旅。1月9日至1月22日，用户可打开云闪付进入“云闪付送福气”活动页，查看、分享百福图，将新春祝福送给亲朋好友；参与“击鼓领福气”和“点亮全球”，有机会获得最高2023元红包、大疆无人机、心动票券等新春好礼。

　　银联百福图将百种祝福、百行百业，与传统的中国书法和绘画笔触相结合，汇聚成一幅包罗百种美好祝福、展现中国各行各业劳动者身影的美好图景。作为人们传递春节祝福的创新载体之一，2023云闪付百福画卷正徐徐展开，传递着中国银联“付出必有回报”的品牌价值理念。新收录的百福众生相，或许只是你我身边的普通人图景，但那些携带着光和热的故事和瞬间，赋予了我们温暖前行的力量。2023云闪付百福画卷里，有温暖人间的正能量，有乡村发展的新趋势，有中华民族精气神。

　　除了“云闪付送福气”外，“用银联 纳百福”活动还包含其他五个福利活动，包括：“用银联信用卡 笔笔返现 月月领奖”“用银联 百万福礼优惠日”、“用银联线上支付 海量大牌支付立减”“用银联信用卡分期 免息立减”“跨境支付选银联 尊享环球旅行福”，用户参与活动就有机会享受海量优惠福利，将百福传递至兔年新春的每一个角落。

　　击鼓振经济，共襄中国年。国内外环境严峻复杂的2022年已是过去，2023年正是经济发展持续发力、消费复苏回暖的关键之年。在持续推动经济良好发展的道路上，中国银联始终踔厉奋发、砥砺前行，一如既往的坚守“支付为民”理念，贡献银联力量。在这个凝聚中华民族浓厚情感、温暖祝福和美好祈愿的春节里，中国银联积极携手各商业银行、支付机构等产业各方共同助商惠民，提振市场信心，促进消费潜力释放和实体经济繁荣发展。未来，中国银联将携手更多商业银行，以云闪付网络支付平台为重要载体，共同打造银行侧覆盖商户更全、涵盖优惠更多、使用更为便捷统一的支付体验。

(责编：曹淼、李源)
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