本报记者 杨 昊

中央经济工作会议提出，要从制度和法律上把对国企民企平等对待的要求落下来，从政策和舆论上鼓励支持民营经济和民营企业发展壮大。依法保护民营企业产权和企业家权益。各级领导干部要为民营企业解难题、办实事，构建亲清政商关系。

如何切实落实“两个毫不动摇”，坚定民营企业发展信心？全国工商联将如何发挥桥梁纽带和助手作用，推动全面构建亲清政商关系，不断优化“两个健康”环境？本报记者采访了全国工商联党组书记、常务副主席徐乐江。

发挥桥梁纽带和助手作用，鼓励支持民营经济和民营企业发展壮大

记者：中央经济工作会议指出，要从制度和法律上把对国企民企平等对待的要求落下来。全国工商联将采取哪些措施，让平等对待的要求落到实处？

徐乐江：“要从制度和法律上把对国企民企平等对待的要求落下来”，有利于进一步改善民营企业营商环境、提振民营企业家发展信心，对促进民营经济发展壮大具有重大而深远的意义。

工商联作为党和政府联系民营经济人士的桥梁纽带、政府管理服务民营经济的助手，将在3个方面努力：

一是推动破除制约民营企业公平参与市场竞争的制度障碍。协同配合有关部门全面梳理涉企法律法规和政策文件，推动清理和修订违反公平开放透明市场规则的法律和政策规定，助推完善产权保护、市场准入、公平竞争、社会信用等市场经济基础制度，推动破除在审批许可、招投标、要素获取等方面的隐性壁垒，把公平竞争落到实处。

二是依法维护民营企业产权和企业家权益。加强与司法部门的合作机制，协同推出一批民营企业产权保护典型案例。继续完善工商联法律服务体系，改进对中小微企业的法律服务，用好立法协商、法律维权、法治宣传、商会调解等工作机制和载体，依法维护民营企业产权和企业家合法权益。

三是促进清理中小企业拖欠账款。摸清拖欠民营企业账款底数，突出中小微企业和困难企业群体，协同相关部门扎实做好清欠工作。

记者：中央经济工作会议提出，从政策和舆论上鼓励支持民营经济和民营企业发展壮大。对此，全国工商联有哪些规划？

徐乐江：下一步，我们将在以下4个方面下功夫：

一是有针对性地深入开展政策研究。围绕科技创新、产业扶持、绿色低碳、税费减免、社保延期、融资可及性等政策开展深入调查研究，定期开展民营企业季度运行状况调查，及时准确掌握民营企业政策诉求，协同相关部门推动政策进一步完善落实。

二是及时有效做好政策宣传解读。协同政策制定部门开展涉企政策宣传解读，推动政策进商会、进企业，确保企业应知尽知。结合工商联十三大部署，以新一届工商联企业家执委为重点，组织开展政策宣传培训。

三是大力强化正面宣传。2023年是全国工商联成立70周年，我们将结合相关活动深入开展民营经济发展成就宣传，推出一批敢闯敢干、改革创新的民营企业家先进典型，进一步在全社会营造尊商重商的良好氛围。

四是敢于亮剑发声。针对社会上质疑我国基本经济制度、动摇市场经济改革方向、否定民营经济地位作用的各类杂音噪音，我们将毫不含糊地亮明态度、正本清源；配合有关部门依法打击对民营企业恶意造谣抹黑等行为，为“两个健康”营造清朗的舆论环境。

推动全面构建亲清政商关系，引导民企融入新发展格局

记者：为推动全面构建亲清政商关系，不断优化“两个健康”环境，全国工商联将重点做好哪些工作？

徐乐江：围绕推动全面构建亲清政商关系，营造宜商惠企的政策环境、公平透明的法治环境、公平竞争的市场环境、亲商安商的社会环境，全国工商联将重点做好4个方面工作：

一是推进政企沟通协商常态化、制度化和规范化。持续完善政企面对面、亲清直通车等品牌，扩大不同行业和规模民营企业参与覆盖面，切实推动党委政府与民营企业通过工商联深度沟通、有效协商，形成共谋发展、共促创新合力。

二是改进万家民营企业评营商环境工作。围绕民营企业需求和企业家感受，持续改进和优化万家民营企业评营商环境工作，推动地方党委政府更大力度优化营商环境、激发企业动能。

三是充分发挥商会作用。发挥商会在政治引导、经济服务、诉求反映、权益维护、诚信自律、协同参与社会治理等方面的职能，引导商会推动会员企业加强自我管理、自我规范、自我约束，维护公平竞争。

四是大力推动民营企业合规发展。结合中国特色现代企业制度建设，联合有关部门落实涉案企业合规第三方监督评估机制，促进企业完善内部治理和信用体系。

记者：高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务。全国工商联将如何引导民营企业家自觉践行新发展理念、主动融入新发展格局？

徐乐江：全国工商联将把践行新发展理念、推动民营企业参与构建新发展格局作为经济服务工作的重中之重，努力提高服务质量、拓展服务领域、创新服务方式，助力民企加快转入高质量发展轨道。

在服务创新发展方面，以助力培育专精特新企业和世界一流企业为目标，以提升企业创新能力为重点，持续开展创新型成长型民营企业赋能行动和民营企业科技创新基地创建工作，更好发挥商会在推动集群创新、构建行业生态中的优势作用，推动大中小企业融通创新。支持民营企业参与重点产业链供应链建设，引导龙头企业牵头成立一批创新联合体，带动行业提升创新水平。

在服务协调发展方面，着眼配合实施区域重大战略和区域协调发展战略，努力搭建民营企业与地方对接平台，联合地方政府共同组织开展优强民营企业助推地方发展大会等活动，引导民营企业为推动区域经济协调发展作贡献。

在服务绿色发展方面，以绿色发展、低碳转型、节能减排为重点，实施民营企业绿色低碳发展行动，不断优化政策解读、技术咨询、教育培训、典型宣传等服务，引导企业为美丽中国建设做贡献。

在服务开放发展方面，以支持服务民营企业高质量参与共建“一带一路”为重点，为民营企业高水平走出去提供系列服务。进一步密切与国外工商团体、港澳台工商社团的机制性交流合作，持续举办中非民营经济合作论坛等重点经贸交流品牌活动，为企业走出去提供更多机遇。

在服务共享发展方面，聚焦稳岗就业、乡村振兴、公益慈善等领域，引导民营企业履行社会责任、促进共同富裕。推动落实就业优先政策，把促进青年特别是高校毕业生就业作为重点，组织开展“民企高校携手促就业行动”，支持民营企业稳岗扩就业。深入实施“万企兴万村”行动，以乡村产业振兴为主攻方向，倾斜支持160个国家乡村振兴重点帮扶县。组织开展民营企业光彩行活动，引导有意愿、有能力的民营企业积极参与公益慈善事业。

在统筹发展和安全方面，以防范化解房地产领域风险和大型民营企业经营风险为重点，协同相关部门建立健全排查预警机制，坚决守住不发生系统性风险的底线。常态化开展重点民营企业风险监测，引导企业加强内部治理。

多措并举提振民营企业家发展信心

记者：中央经济工作会议多次提及“信心”这一关键词。全国工商联将采取哪些举措，切实提振民营企业家发展信心？

徐乐江：预期稳、信心足，企业就会敢于扩大投资、勇于开拓市场。全国工商联今年工作的关键词就是“提振信心”，将多措并举提振民营企业家发展信心。

一方面，以加强形势政策教育为重点，帮助企业家稳预期强信心。突出加强对民营企业家的政治引领、思想引导，通过组织多层次的教育培训活动，讲清楚习近平经济思想和习近平总书记关于做好新时代党的统一战线工作的重要思想的深刻内涵，讲清楚我们面临的形势任务、党中央的大政方针、推动经济运行整体好转的有利条件，尤其是讲清楚我们社会主义市场经济的体制优势、超大规模市场的需求优势、产业体系配套完善的供给优势、勤劳智慧的广大劳动者和企业家等人力优势，讲清楚中央经济工作会议强调的“五个坚持”，以及扩大国内需求、加快建设现代化产业体系、防范化解重大经济金融风险等方面的系列重大举措，引导民营企业家正确认识时与势、辩证把握危和机，认清我国经济长期向好的基本面和大趋势，进而切实改善心理预期、提振发展信心。

另一方面，以务实举措为民营企业解难题、办实事，助力企业提振信心谋发展。中央经济工作会议强调，各级领导干部要为民营企业解难题、办实事，构建亲清政商关系。工商联作为民营经济人士之家，更是要把服务民营经济发展挺在前面，坚持点面结合，帮助企业家排忧解难、稳定发展。在面上，注重推动政策落实，深入调查研究，积极建言献策，推动纾困惠企政策完善，优化民营企业发展环境，助力民营企业渡过难关；在点上，注重解决企业实际困难，继续搭建各类政策、融资、创新、人才、法律等平台，发挥所属商会作用，促进政企有效沟通协商，形成帮助民企排忧解难的合力。同时，继续协同相关部门做好产业龙头、就业大户、战略性新兴行业、平台企业、房地产行业等领域关键重点民营企业的纾困解难工作。

《 人民日报 》（ 2023年01月09日 02 版）

(责编：杨光宇、袁勃)

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