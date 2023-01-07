人民网北京1月7日电 （记者杜燕飞）随着“新十条”政策推出，酒店旅游行业消费将进入复苏期。中国融通集团6日举行第一届职业技能大赛决赛，旨在弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，比拼职业技能，助力消费回暖。

职业技能大赛决赛现场。受访者供图

据介绍，本次职业技能大赛设置“餐厅服务”“前厅服务”“客房服务”“中式烹调”４个比赛项目，重点考察参赛人员的服务技能、服务知识、沟通协调、应急处置等能力。在决赛现场，经过层层选拔的60名选手分别在4个项目中展示技能，比拼技艺。

“在年终岁尾传统消费旺季到来之际，中国融通集团举办此次职业技能大赛，既激发了员工的干事创业精气神，也增加了冬日里的暖心烟火气。”本次大赛总裁判长熊久香表示。

中国融通集团有关负责人表示，一直以来，集团实施人才兴企强企战略，把发挥创造性人才作用摆在突出位置来抓，健全完善产才融合和人才激励机制，通过开展群众性技能比赛，培育技艺精湛的“大国工匠”和“融通工匠”，推动行业人才水平高质量发展，持续提升为军服务保障能力。

(责编：杨迪、高雷)

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