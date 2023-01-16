人民网北京1月16日电 （记者王震）2023年1月16日，由中国信息通信研究院云计算与大数据研究所（以下简称“中国信通院云大所”）、可信人脸应用守护计划（以下简称“护脸计划”）、中国通信标准化协会TC602联合主办的“护脸计划2022年度成果发布会”在线上召开。“护脸计划”专家委主任、公安部信息安全等级保护评估中心原副主任毕马宁出席会议并致辞，来自人脸识别领域的相关研究机构、高校、企业等众多单位专家代表就人脸识别安全合规专家观点及实践分享。

发布“护脸计划”评测结果和评估规范解读成为本次大会焦点。会上，中国信通院云大所副所长闵栋公布了通过“人脸识别安全专项评测”“金融APP人脸识别安全能力评测”“人脸识别系统保护人脸信息专项评测”“智能防疫一体机基础能力评测”的企业及产品名单；中国信通院云大所内容科技部副主任（主持工作）石霖全面盘点了“护脸计划”2022年在人脸识别相关的政策法规研究、实验室能力建设、标准规范体系完善、评测工作具体开展、护脸生态多元构建等方面的工作成果；中国信通院云大所内容科技部高级业务主管张哲煜对人脸识别安全评估规范进行解读，结合评测数据分析了当前行业安全态势，介绍了未来人脸识别安全评测的重点方向。

未来，“护脸计划”将坚守初心，砥砺前行，继续洞察技术发展趋势，强化理论研究，推进标准制定，完善评测评估和咨询服务能力，与各成员单位共同构建共治、共赢、共享的“护脸”生态。

(责编：王震、高雷)

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