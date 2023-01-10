本报记者 刘志强 欧阳洁 黄 超 人民网记者 冯亚涛

验证飞行的C919飞机飞抵海南海口美兰国际机场。C919是中国商飞公司研制生产的国产大型客机。

新华社记者 张丽芸摄

列车从杭绍台高铁台州站驶出。杭绍台高铁是我国第一条建成通车的民营资本控股铁路。

孙金标摄（影像中国）

在山东一家科技型民营企业车间里，技术工人操作机器人焊接牵引车。

孙中喆摄（人民视觉）

中央经济工作会议指出，切实落实“两个毫不动摇”。针对社会上对我们是否坚持“两个毫不动摇”的不正确议论，必须亮明态度，毫不含糊。

“两个毫不动摇”，即毫不动摇巩固和发展公有制经济，毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展。新的一年，国资国企改革如何进一步向纵深推进？鼓励支持民营经济和民营企业发展壮大有哪些进一步举措？今年重点工作应该怎样发力？记者采访了相关部门负责人和专家学者。

深化国资国企改革

持续优化国有经济布局结构

中央经济工作会议提出，要深化国资国企改革，提高国企核心竞争力。坚持分类改革方向，处理好国企经济责任和社会责任关系。完善中国特色国有企业现代公司治理，真正按市场化机制运营。

“提升国企核心竞争力，明确了国资国企改革的重要目标。”国务院国资委研究中心研究员胡迟认为，核心竞争力涵盖了竞争力、创新力、控制力、影响力、抗风险能力等方面，也很好契合了“产品卓越、品牌卓著、创新领先、治理现代”的世界一流企业目标。

国务院国资委党委书记张玉卓表示，要巩固深化国企改革三年行动成果，根据形势变化，以提高核心竞争力和增强核心功能为重点，谋划推进新一轮国企改革深化提升行动，推动改革不断取得新突破新成效。

进一步完善中国特色国有企业现代公司治理。胡迟认为，一方面，要更好厘清党组织、董事会、经理层之间的权责边界，形成权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的治理机制，把党的领导融入公司治理；另一方面，要完善市场化的激励约束机制，进一步推动干部能上能下、员工能进能出、收入能增能减的机制在各层级企业普遍化、常态化运行，尤其是要提高中长期激励的覆盖面、灵活性和匹配度，激发企业内在活力。

坚持分类改革方向。“当前，国有企业的功能分类已经基本完成，实现了分类改革、分类监管、分类发展。坚持分类改革方向，有利于因企施策推进改革，增强国有资产监管的科学性、针对性和有效性，也有利于企业更好平衡经济利益和社会责任，在经济社会发展中发挥更大作用。”胡迟表示。

要推动国资监管从“管资产”向“管资本”转变。胡迟表示，要推动实现政企分开、政资分开、所有权与经营权分开；同时，以国有资本投资、运营公司为抓手，不断完善以管资本为主的国有资产监管体制。

“深化国资国企改革的目的，在于不断做强做优做大国有企业和国有资本。”胡迟认为，下一步，国有企业要努力打造原创技术“策源地”，着力突破关键技术；要争当现代产业链“链长”，带动产业链上下游企业融通创新、协同发展；要进一步向重要基础行业和优势领域集中，持续优化国有经济布局结构。

提振民营企业家信心

打破隐性壁垒、加大纾困帮扶

民营经济作为我国经济制度的内在要素，始终是坚持和发展中国特色社会主义的重要经济基础；民营经济人士作为我们自己人，始终是我们党长期执政必须团结和依靠的重要力量。

中央经济工作会议提出，要从制度和法律上把对国企民企平等对待的要求落下来，从政策和舆论上鼓励支持民营经济和民营企业发展壮大。

中国中小企业协会常务副会长马彬认为，“两个毫不动摇”是我国改革开放40多年来民营经济发展壮大的最宝贵经验，坚持“两个毫不动摇”，并不断与时俱进发展完善，是提振民营企业家信心的最大动力。

民营经济在活跃市场、改善民生、创造财富、促进创新等方面发挥着不可替代的作用。国家发展改革委党组成员、副主任赵辰昕表示，要着力解决民营企业发展面临的突出问题，促进民营经济发展壮大。

深入实施市场准入负面清单制度。马彬表示，许多民营企业在项目投标时，还是希望与国有企业结成联合体，甚至希望国有企业入股，从而获得更多的中标机会。赵辰昕认为，要进一步规范政府在市场准入环节的管理权限和方式，打破各种形式的市场准入不合理限制和隐性壁垒，对各类所有制企业“规则平等、权利平等、机会平等”。中央财办有关负责同志认为，要全面梳理修订涉企法律法规政策，完善公平竞争制度，反对地方保护和行政垄断，为民营企业开辟更多空间。

加大纾困帮扶力度。我国企业绝大多数是民营企业，而民营企业绝大多数又是小微企业。中国中小企业协会数据显示：受疫情冲击和国际形势影响，2022年前11月，中小企业发展指数总体处于下降态势，说明中小企业恢复基础仍不牢固。财政部部长刘昆日前表示，2023年，财政部门将围绕市场主体需求，精准施策，助力企业减负增能。在财政补助、税费优惠、政府采购等方面，对各类市场主体一视同仁、平等对待，优化企业发展环境。赵辰昕认为，要细化落实工业、服务业减税降费等纾困政策，切实减轻相关行业领域特别是小微民营企业负担。

强化产权保护。我国首条民营资本控股高铁杭绍台铁路取得天台段不动产权证书，一系列保护民营企业产权和企业家权益的政策落细落实，让民营企业家安心经营。中央财办有关负责同志认为，要依法保护民营企业产权和企业家权益，防止和纠正利用行政或刑事手段干预经济纠纷。全国工商联党组书记、常务副主席徐乐江表示，将继续完善工商联法律服务体系，改进对中小微企业的法律服务，用好立法协商、法律维权、法治宣传、商会调解等工作机制和载体。赵辰昕表示，要加快推进涉政府产权纠纷专项行动，梳理重点案件推送地方挂牌督办。发挥好产权保护协调机制作用，围绕重点案件指导地方抓好落实。

构建亲清政商关系

为企业解难题、办实事

中央经济工作会议明确提出，各级领导干部要为民营企业解难题、办实事，构建亲清政商关系。

“以政府‘权力瘦身、服务健身、监管转身’为主线，深化‘放管服’改革。”中国民营经济研究会理事吴跃农认为，要认真解决民营企业发展中人才、技术、劳动力、融资、税费、用地等方面的问题。

当前，各地推动“有为政府”与“有效市场”良性互动，围绕项目服务、资源供给和营商环境等为民营企业办实事。

拥有1800多家民营企业的江苏常州经开区遥观镇，今年将聚焦总投资169亿元的20个重点产业项目主动送服务，推进项目落地。

“在亲清政商关系方面，‘清’有明显好转，‘亲’尚需更多努力。”马彬建议，一些地方探索“企业服务员”和“领导服务日”等做法，应形成常态化机制，防止形式主义。

河北保定白沟新城发展箱包产业，通过线上销售，提高了销量和设计开发效率。前阵子，一些箱包企业遇到难题：临近节假日，线上订单量较大，然而受疫情影响，网销箱包无法按时送达。白沟新城管委会白沟箱包产业数字化转型赋能中心迅速组建电商服务团队，走进企业帮忙解决问题。

“目前，外贸企业压力大，为企业找到销售渠道是关键。”白沟新城改革发展科技局副局长王菲表示，管委会搭建海外营销推广服务平台，与大型跨境电商平台合作，链接海外采购资源，与此同时，组织对接东南亚采购商，带领相关企业赴海外市场拿订单。

本期统筹：蒋雪婕

制图：蔡华伟

《 人民日报 》（ 2023年01月10日 02 版）

(责编：杨光宇、袁勃)

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