人民网北京1月9日电 （记者罗知之）据人民银行官网消息，人民银行今日发行中国空间站建成金银纪念币一套。该套金银纪念币共2枚，其中金质纪念币1枚，银质纪念币1枚，均为中华人民共和国法定货币。

该套金银纪念币正面图案均为中华人民共和国国徽，并刊国名、年号。3克圆形金质纪念币背面图案为中国空间站外观，辅以地球局部、中国航天员、中国载人航天工程官方标志组合设计，并刊“中国空间站”字样及面额。30克圆形银质纪念币背面图案为中国航天员在中国空间站舱外活动场景，辅以中国载人航天工程“三步走”发展战略示意图、中国载人航天工程官方标志等组合设计，并刊“中国空间站”字样及面额。

纪念币规格和发行量方面，3克圆形金质纪念币为精制币，含纯金3克，直径18毫米，面额50元，成色99.9%，最大发行量20000枚。30克圆形银质纪念币为精制币，含纯银30克，直径40毫米，面额10元，成色99.9%，最大发行量50000枚。

(责编：罗知之、吕骞)

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