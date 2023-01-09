人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

环比增长0.33% 截至2022年12月末外汇储备规模31277亿美元

2023年01月09日14:06 | 来源：人民网
小字号

人民网北京1月9日电 （记者杜燕飞）国家外汇管理局日前发布的统计数据显示，截至2022年12月末，我国外汇储备规模为31277亿美元，较11月末上升102亿美元，升幅为0.33%。

国家外汇管理局表示，2022年12月，受主要经济体货币政策及预期、全球宏观经济数据等因素影响，美元指数下跌，全球金融资产价格总体下跌。汇率折算和资产价格变化等因素综合作用，当月外汇储备规模上升。

“在汇兑和资产估值因素相互对冲的情况下，12月我国外汇储备环比增加102亿美元，表明国际收支的改善起到了较大作用。”民生银行首席经济学家温彬表示，特别是12月我国沪深股市“北向通”净流入资金超过350亿美元，表明海外资金继续看好中国经济发展和资本市场的前景。

业内人士认为，我国外汇储备规模全年基本稳定，始终保持在3万亿美元以上，四季度连续三个月上升，有利于外界增强对我国经济的信心，发挥了外汇储备对于国家经济金融的“稳定器”和“压舱石”作用。

对于今年我国外汇储备规模走势，温彬表示，当前，我国对外出口潜力大、韧性强，经常项目将继续保持顺差格局；随着我国经济稳固回升，人民币资产仍具备较大吸引力，资本和金融账户趋于改善，国际收支状况总体平稳，有助于外汇储备规模保持稳定。

国家外汇管理局表示，我国经济韧性强、潜力大、活力足，长期向好的基本面没有改变，有利于外汇储备规模保持总体稳定。

(责编：赵竹青、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
环比增长0.33% 截至2022年12月末外汇储备规模31277亿美元
　　人民网北京1月9日电 （记者杜燕飞）国家外汇管理局日前发布的统计数据显示，截至2022年12月末，我国外汇储备规模为31277亿美元，较11月末上升102亿美元，升幅为0.33%。 国家外汇管理局表示，2022年12月，受主要经济体货币政策及预期、全球宏观经济数据等因素影响，美元指数下跌，全球金融资产价格总体下跌。…
央企举办职业技能大赛：培养技能人才 助力消费回暖
　　人民网北京1月7日电 （记者杜燕飞）随着“新十条”政策推出，酒店旅游行业消费将进入复苏期。中国融通集团6日举行第一届职业技能大赛决赛，旨在弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，比拼职业技能，助力消费回暖。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部