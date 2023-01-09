人民网北京1月9日电 （记者杜燕飞）国家外汇管理局日前发布的统计数据显示，截至2022年12月末，我国外汇储备规模为31277亿美元，较11月末上升102亿美元，升幅为0.33%。

国家外汇管理局表示，2022年12月，受主要经济体货币政策及预期、全球宏观经济数据等因素影响，美元指数下跌，全球金融资产价格总体下跌。汇率折算和资产价格变化等因素综合作用，当月外汇储备规模上升。

“在汇兑和资产估值因素相互对冲的情况下，12月我国外汇储备环比增加102亿美元，表明国际收支的改善起到了较大作用。”民生银行首席经济学家温彬表示，特别是12月我国沪深股市“北向通”净流入资金超过350亿美元，表明海外资金继续看好中国经济发展和资本市场的前景。

业内人士认为，我国外汇储备规模全年基本稳定，始终保持在3万亿美元以上，四季度连续三个月上升，有利于外界增强对我国经济的信心，发挥了外汇储备对于国家经济金融的“稳定器”和“压舱石”作用。

对于今年我国外汇储备规模走势，温彬表示，当前，我国对外出口潜力大、韧性强，经常项目将继续保持顺差格局；随着我国经济稳固回升，人民币资产仍具备较大吸引力，资本和金融账户趋于改善，国际收支状况总体平稳，有助于外汇储备规模保持稳定。

国家外汇管理局表示，我国经济韧性强、潜力大、活力足，长期向好的基本面没有改变，有利于外汇储备规模保持总体稳定。

(责编：赵竹青、吕骞)

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