人民网北京1月16日电 （记者余璐）近日，记者从中国南水北调集团获悉，南水北调工程沿线首批分布式光伏试点项目顺利通过并网验收，正式发电投用。该项目预计年发电量275万千瓦时，为南水北调工程提供绿色便捷能源同时，将为推进清洁能源在调水工程中的广泛应用提供宝贵经验。

“绿色是南水北调和国家水网工程的底色。我们要站在人与自然和谐共生的高度，将绿色发展理念贯穿工程规划建设运营全过程和企业改革发展各方面。”中国南水北调集团相关负责人介绍，首批分布式光伏试点项目利用南水北调工程沿线惠南庄泵站、卫辉管理处、辉县管理处、邳州泵站的办公楼、闸室、降压站等屋顶空间，建设光伏发电项目，采用“自发自用、余电上网”的运营模式。

据了解，首批试点项目全部投运后每年可为南水北调东中线调水提供绿色电力约275万千瓦时，相当于节约标准煤842吨，节约用水3328吨，减少二氧化碳排放2304吨，减少废水排放149吨。

中国南水北调集团相关负责人表示，在南水北调工程沿线受水区的大力支持下，中国南水北调集团新能源公司联合中线公司、东线公司，克服天气等不利影响，短时间内完成了南水北调工程沿线首批分布式光伏试点项目的技术论证、工程施工建设、并网验收等工作，最终顺利实现并网发电，以实际行动为“绿色调水”赋能助力。

“下一步，中国南水北调集团将充分发挥自身优势，在确保南水北调工程安全、供水安全、水质安全的前提下，深入推进南水北调工程沿线和国家水网沿线光伏发电、风力发电、水力发电、抽水蓄能等新能源项目开发，助力绿色低碳调水，积极推进南水北调后续工程和中国南水北调集团绿色低碳高质量发展，为实现‘双碳’目标贡献力量。”上述负责人说。

(责编：申佳平、高雷)

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