孙红丽 康梦琦 张隽 周雯 王斯文 许琳珮

春节将到，办年货忙。作为过年的一种“仪式”，置办年货总是不可或缺的大事。

热热闹闹的山货大集办得如火如荼，主打养生的健康用品成为热销，方便快捷的预制菜年夜饭愈受青睐，直播带货、即时配送等消费新场景更加普遍……

春节前夕，人民网记者分赴浙江、湖北、辽宁、重庆等地，感受各地群众置办年货中的新年新气象。作为疫情防控措施优化调整后的第一个春节，东西南北、城里乡间，家家户户都在准备年货，街头渐渐人流畅旺。“消费热起来、经济活起来”，烟火气正在逐渐回归。

“健康年货”走俏，有心意

杭州市区一药店将防护用品摆放在柜台显眼位置。人民网 康梦琦摄

在选购年货的过程中，越来越多的人把健康类商品纳入了自己的“年货清单”。

1月16日，人民网记者实地走访了杭州市内多家商超、药店发现，口罩、消毒水、酒精、免洗洗手液等防疫物资，普遍被摆放在了门口的显眼位置，前来购买囤货的市民络绎不绝。

在杭州市区一大型超市入口处，首页映入眼帘的便是“防护用品专区”。该专区内，医用口罩、消毒水、除菌液、湿巾等防护用品摆放整齐，许多市民来此备货过年。

即将回老家过年的市民韩先生特意前来购买：“回家路程比较远，火车上需要做好防护。也想顺便多买一点，给家人带回去当‘健康大礼包’。”

“酒精棉片可以带上飞机比较方便，N95口罩安全系数高一点，最近这些卖得都比较多。”杭州天生堂医药连锁有限公司迎春店工作人员介绍。

除了药品和口罩等常规防护物品外，血氧仪、呼吸机等医疗器械也成为“健康年货”的“香饽饽”。“近期购置血氧仪的人也比较多，家有老年人测量起来比较方便。”这位工作人员说。

在杭州某互联网公司上班的白领杨女士在准备寄回家的年货中增加了几份血氧仪。“我给家里老人买了血氧仪，方便他们做好健康监测。”杨女士说。

杭州多家药店均表示，目前防护物资储备充足且供货渠道畅通，价格相对稳定，还有不少品牌可供选择。

另外，有助于保持身心健康的“年货”——健康体检，这个春节很多人都已为自己和家人安排上。

“‘阳康’之后还是一直咳，而且感觉身体不怎么有力气，不知道是不是康复了。”张先生听说宁波市第一医院推出了“阳康体检套餐”，赶紧预约了体检。“体检结果显示我康复了，这下可以安心过年了。”

“往年过年都是给父母买坚果、红酒等年货。今年，送他们点不一样的。”在杭州工作的丽水姑娘小黄表示，给父母每人准备了一份健康体检套餐。

群众赶山货大集，真热闹

“秦楚山货节”上，琳琅满目的农特产品。徐军摄

赶年集、办年货是很有年味儿的一项活动。逢年过节赶大集，不仅热闹非凡，在一阵阵吆喝声中，看到的更是踏实的烟火气。

选购商品、讨价还价、现场品尝……1月5日，湖北省十堰市郧西县“秦楚山货节”拉开帷幕，该县39家农民合作社和农产品加工企业精选的马头山羊肉、香菇、茶叶等特色产品，在该县文体中心集中展销，吸引鄂陕周边数十万群众赶年货大集。

“找到了小时候赶集的感觉。”1月8日，陕西省商洛市镇安县的安娇从150公里外赶来，专程到这里“扫”年货。“买了50多斤马头山羊肉，还有很多郧西的土特产。”安娇边说边把刚刚购买的马头山羊肉往轿车里搬，只见轿车后备箱装满了农特产品，后排座椅上也码得严严实实。

“从前，买年货要东奔西跑。今年，这里的山货节什么物品都有，一站式就买够了。”正在挑选香菇酱的王秀接过话茬。

近年来，郧西县马头山羊、山野葡萄、香椿、神仙叶等6类产品获国家农产品地理标志，食用菌(蔬菜)、中药材、茶叶、马头山羊、木本油料、生态渔业6个重点农业产业链，衍生出近千种农特产品，这些带着“土味”的山货越来越受到消费者青睐。

“山货节的举办让全县各类特色农产品走出大山，拓宽了销售渠道，也为鄂陕周边群众购买年货提供便利，居民过节所需的生活必需品在这里一站式购齐，同时有力促进了市场回暖。”郧西县农业农村局党组成员、蔬菜产业发展中心主任吴波介绍到。

“每天能卖300多斤，收入1.5万元以上。这次山货节，至少增加收入10万元。”郧西县香口香腊味合作社社长江和生介绍，山货节是集中销售的好时机，为此他们早早准备了烟熏腊肠、酱香腊肉等20多个品种。“有时候，上午拉来的产品，不到中午就卖完了。”

线上赶大集，“云”上逛超市。许多展销商在展位旁辟出直播间，让产品穿过云端，卖到全国各地。郧西县的魔芋食品和豆制品成为“网红”产品，展位每天销售千余袋，直播间每天销售3000多袋。

价稳货足采购忙，年味浓

市民到超市选购年货，喜迎新春佳节。受访者供图

徜徉在红火的年货市场里，浓浓的节日气息扑面而来。

“这半个月顾客明显增加了，之前来商场逛的市民三三两两，比较冷清。现在临近春节，人流量越来越大，以前的热闹劲又回来了。”辽宁省沈阳市某大型百货商场时尚女装卖区业务助理陈弘博告诉记者。

1月15日，记者来到该百货商场，在热闹喧嚣的烟火气里，感受渐浓的年味儿。在超市的年货大集上，春联、福字、大红灯笼及各式各样精美的年货礼盒琳琅满目，充满喜庆和年味。蔬果区域色彩斑斓，翠绿的黄瓜、火红的辣椒、金黄的橘子……一行行一列列，摆放得整整齐齐，来采购的市民精心挑选新鲜食材，脸上洋溢着幸福的笑容。

“目前，超市每天蔬菜水果、粮油等商品的备货量是平时的1.5至2倍，我们在保证商品质量的同时，也将充分保证价格稳定。”超市相关负责人表示，为满足消费者的采购需求，企业积极发挥保供作用，加强产销衔接，多渠道组织货源，增强市场供给量和备货数量，确保商品品种丰富多样，价格运行稳定。

记者来到超市的一家面食店里，一下子被眼前造型精美的“花样馒头”吸引，有寓意添福添寿的“寿桃”、象征年年有余的“面鱼”……刚刚购买了“面鱼”的市民田先生说，现在超市里的商品种类越来越全了，买这个为图个好彩头，希望来年日子“蒸蒸日上”。超市相关负责人告诉记者，每天都有不少市民来选购春联、福字。商场工作人员王洪林兴奋地说：“昨天下班后，我也专门购买了带有‘兔’元素的饰品，希望新的一年‘兔’飞猛进。”

在黄金销售区，黄金首饰专柜将兔年生肖饰品摆放在最显眼位置，商家们准备了款式新颖多样的兔年金饰品。钟表珠宝卖区业务助理王泰煜告诉记者，兔年春节将至，现在每天都有不少人前来挑选金饰，有的是送给孩子，有的是送给长辈。其中，以兔年生肖系列为代表的黄金饰品最受青睐。

预制菜年夜饭，更丰盛

重庆市民在选购年货。人民网 吴汪洋摄

置办年货筹备过年，美味佳肴必不可少，其中准备年夜饭，更是重要的节目。记者在重庆走访发现，市民的“年货清单”正在发生着微妙变化，喜庆、方便、线上成为关键词。

过年，重庆人对香肠腊肉有多执着？居民家里阳台上挂着的、超市里最显眼位置售卖的、各大年货节摊位最多的……都是香肠腊肉。

“过年吃香肠腊肉，才有年味。”90后的张先生正在超市挑选年货，他说，以前都是父母自己灌，今年图方便，就在超市买点。

一旁的许阿姨也在挑选香肠，除了传统的香肠腊肉，她还订购了预制菜。“孩子推荐了预制菜，我觉得还可以，年夜饭就订了佛跳墙、狮子头。”许阿姨说，自己弄几样加上预制菜，今年的年夜饭有点丰盛哟。

据了解，针对川渝口味，重百新世纪、盒马等超市特地开发了年货六大碗、八大碗系列，包括芽菜扣肉，夹沙肉，粉蒸肉等，在实际销售中也非常受消费者欢迎。

除了预制菜，也有不少重庆市民选择直接订购一桌年夜饭。据饿了么数据显示，腊月以来，“家宴”外卖搜索量同比去年增长十倍，其中超过一半用户都是00后。

火锅，更是不少重庆市民的选择之一。1月6日至2月5日，重庆举行“2023重庆火锅年欢节暨乡村振兴名特优品展”，全市火锅门店开展火锅产业千企万店年终聚惠活动，线上火锅团圆宴订购火爆。

浓浓年味儿里，是越过越红火的生活。不断丰富的年货，不仅承载着人们对幸福美好生活的殷殷期盼，也是反映中国消费发展水平和趋势的风向标。新的一年，随着一系列促消费政策“组合拳”持续发力，消费市场将进一步热起来，经济发展也将更有活力。

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(责编：孙红丽、高雷)

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