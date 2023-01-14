经济复苏按下“快进键”：多地旅游市场复苏回暖 游客纷至沓来
2023年01月14日14:58 | 来源：人民网
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复工复产有序推进、重大项目集中开工、群众消费热情不断回升……2022年12月以来，随着一系列优化疫情防控政策接续发布和落地见效，全国多地市场呈现回暖迹象，经济复苏活力不断显现。对此，经济复苏按下“快进键”系列报道围绕贸易出口、企业生产、项目建设、民生消费、旅游出行等场景推出系列图片和短视频报道，聚焦经济社会发展新亮点。
2023年元旦节假期，中国旅游市场开局符合预期，民众出游意愿止跌回升，旅游消费活跃度呈现上升态势。
经文化和旅游部数据中心测算，2023年元旦节假期，全国国内旅游出游5271.34万人次，同比增长0.44%，按可比口径恢复至2019年元旦节假日同期的42.8%；实现国内旅游收入265.17亿元，同比增长4.0%，恢复至2019年元旦节假日同期的35.1%。
中国旅游研究院院长戴斌表示，民众的旅游消费心理将从谨慎转为积极，中国旅游市场将迎来全面复苏的新态势。我们有理由将2023年旅游经济预期由“谨慎乐观”上调为“乐观”，预计全年将呈现“稳开高走，加速回暖”的态势，季度增速有望环比走高。
(责编：王震、吕骞)
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