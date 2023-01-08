原标题：多家银行调整存款利率，年终奖怎么存更划算？

你的年终奖发了吗？多少钱？年终奖准备用来干什么？有没打算存起来？

普通存款利率不划算，刚到手的年终奖该怎么存？在普通定存利率“揽客”吸引力下降、银行理财净值波动的背景下，今年新春季，大额存单、保险和保本型理财产品成为银行营销的重头戏。

中小银行纷纷调整存款利率

每年的岁末年初，伴随着年终奖发放，通常是银行大力“揽储”的黄金时节。近期，包括哈密市商业银行、乌鲁木齐银行、新疆银行在内的多家中小银行却纷纷下调了定期存款利率。

如，日前，乌鲁木齐银行发布公告称，个人存款方面，活期存款利率由0.3%调整为0.25%；一天、七天通知存款利率由1.04%、1.755%调整为1%、1.65%；定期整存整取二年、三年、五年利率由2.73%、3.5%、3.85%调整为2.7%、3.35%、3.7%。

黑龙江五大连池农商银行也发布公告称，自2023年1月1日对定期存款利率进行调整，三个月至五年期整存整取利率较此前下调5至25个基点。

不过，尽管部分银行选择下调利率，更多银行仍为吸引新年储蓄上调了存款利率，其中就包括山西柳林农商银行、河南宜阳农商银行、河南义马农商银行等。

如，河南宜阳农商银行分别将一年、两年、三年期定期存款利率由1.50%、2.10%、2.75%上调至2.25%、2.7%、3.3%。

与往年相比，今年的定存利率总体仍显得相对平淡，吸引力不强。工行等国有大行的利率则保持在相对稳定的水平，没有特别为“开门红”揽储作出较大调整。

大额存单被热抢 稳健理财受关注

普通存款利率不划算，刚到手的年终奖该怎么存？

招商银行北京某支行柜员小利(化名)向中新财经表示，今年最受客户青睐的产品之一是大额存单。中新财经也注意到，许多银行近期都推出了新春专享大额存单，利率通常高于其普通存款利率0.05到0.1个百分点。

“利率为3.25%的大额存单，每周定时放出的额度一般几秒就被抢空。”小利表示。

北京西城区某工行支行的员工也提到，如果有二三十万及以上的存款，大额存单的利率更加划算，是不少客户的首选。

“稳健的理财产品今年比较受欢迎。”一位中信银行员工表示，由于2022年一些银行理财产品出现不小的收益波动，基于对资产保值的考虑，今年客户倾向于选择低风险保本或者允许短期赎回的理财产品，银行也打出了相应的产品吸引客户。

除此以外，个人养老金相关的理财投资也依然是各个银行争抢的热点业务。除了获得开户奖励，客户也可以通过养老金账户购买基金、保险和定期存款等。

在新年营销态势下，一些银行如期迎来了新年业绩头彩。如，山西柳林农商银行公众号1月3日发布喜报称，仅2023年元旦两天时间，各项存款较年初净增7142万元，各项贷款较年初增加3585.32万元。

与此同时，也有不少银行柜员向中新财经反映，今年新春的业绩增长并不容易，一线员工承担的指标压力很大。

“存款利率较低，低波理财收益不稳定，保险时间相对长，今年拉客户太难了。”小利称。

无风险利率下行将是长期趋势

针对存款利率“有升有降”的情况，招联首席研究员董希淼接受中新财经采访时指出，随着我国宏观经济恢复和企业融资需求回升，银行将加大信贷投放和存款吸收力度，一段时间内居民存款利率有望保持稳定。但总体而言，我国市场无风险利率下行将是长期趋势。

“在市场竞争加剧的情况下，近年来中小银行负债成本上升明显。在存款以基准利率为定价基准的情况下，下调存款基准利率，可直接降低银行特别是中小银行负债成本。”董希淼称。

董希淼还提示，对广大居民而言，如果资产配置中中长期存款、现金管理类理财产品较多，那么收益率可能有所下降。应平衡好风险与收益的关系，基于自身风险承受能力、投资理财需求，做好多元化的资产配置。 (宫宏宇)

(责编：乔业琼、陈键)

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