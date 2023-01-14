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传递暖心服务：人民网“防疫互助平台”情牵老弱人群

2023年01月14日14:50 | 来源：人民网
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人民网北京1月14日电 （黄盛）“我们领到西瓜霜了！”河北省石家庄市平山县西柏坡镇北庄村的村民收到了人民网“防疫互助平台”邮寄的桂林三金药业股份有限公司（以下简称“桂林三金药业”）提供的西瓜霜喷剂、玉叶解毒颗粒等药品。同样通过人民网“防疫互助平台”收到药品的还有河北省滦平县、平乡县、魏县，河南省虞城县及山西省平顺县。药品将重点面向农村地区，兼顾县域层面的基层社区和老年人等群体。

河北省承德市滦平县收到桂林三金药业的捐赠。受访者供图

为了助力农村地区疫情防控，人民网发起了“农村防疫公益行动”，号召社会各界力量联合起来，为农村地区和县域社区的重点人群提供防疫相关的公益支持。平台重点面向农村地区，兼顾县域层面的基层社区，针对老年人、孕产妇、儿童、患有基础病和慢性病的人群，搭建起近距离社区、村组间的互助共享信息平台。

近期，一些爱心企业向平台来电咨询，表示愿意提供帮助。其中，桂林三金药业积极响应，加入人民网发起的“农村防疫公益行动”，并通过人民网“防疫互助平台”捐赠了新冠病毒感染治疗相关的药品。

“最近药品需求量激增，订单供不应求，我们开足马力生产，全力保供。同时，我们加入人民网‘农村防疫公益行动’希望能够尽己所能帮助更多的人，尤其是农村地区。”桂林三金药业负责人表示，11月以来，公司生产的玉叶解毒颗粒、西瓜霜含片、感冒清热颗粒等9大类与新冠病毒感染治疗相关的药品出现较大市场需求，公司通过物料调配、班次调整、产能优化等措施加快防疫药品的生产、储备和供应。其中，治疗口腔咽喉炎类产品，如西瓜霜系列等13条生产线实行三班倒生产，日产量超过2000万片（支），全力保证所有药品平价供应市场。

活动为社区医务工作者送上“人民好医生防疫包”。北京交通广播供图

春节前夕，人民网·人民好医生客户端还联合北京交通广播推出了“爱就在一起 暖心2023健康公益行动”，正陆续为坚守在一线岗位的公交人员、医务人员、铁路工人、快递小哥等群体送上“人民好医生防疫包”，送去暖心关爱。

相关链接

人民网发起“农村防疫公益行动” 诚邀各界伙伴加入

搭建爱心桥梁：人民网“防疫互助平台”传递温暖和力量

(责编：王震、吕骞)
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