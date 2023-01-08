人民网北京1月8日电 （记者杜燕飞）“我不是为个人求助，而是替我们的村民们求助，南峪村70岁以上的老人比较多，我看到人民网的‘防疫互助平台’，就发布了一条信息。”近日，人民网“防疫互助平台”项目组对用户电话回访时，石家庄广播电视台驻南峪村工作队张国进表示，目前村里缺少老年人防疫相关的药品，希望能够获得帮助。

据介绍，南峪村常驻人口256户，共465人，主要以老人、妇女为主，其中70岁以上老人120人，且经济、文化水平较低，成为容易受到疫情影响的群体。鉴于此，人民网“防疫互助平台”立即整理了血氧仪、布洛芬、泰诺、连花清瘟、西瓜霜、感冒灵、念慈菴枇杷露和口罩等防疫物品，当天邮寄发出，于次日及时到达。同时，平台还安抚对方，“不要急，各界都在积极帮助农村防疫，我们也会对接更多的爱心人士，对村里提供帮助”。

自人民网“防疫互助平台”推出以来，为广大群众搭建了近距离社区村组间的药品及防护物资互助共享公益信息平台，一些爱心企业来电，表示愿意提供帮助。鉴于此，项目组立即联系最早加入人民网“农村防疫公益行动”的浙江康德药业集团，向其介绍了镇南峪村的情况，康德药业集团表示愿意援助止咳化痰类药物。

康德药业通过人民网“农村防疫公益行动”捐赠的药品。受访者供图

“作为药品生产企业，疫情以来我们生产车间一直加班加点，为全国百姓提供防疫药品。得知人民网发起‘农村防疫公益行动’后，公司积极响应，尽己所能，助力保障农村地区百姓健康。”浙江康德药业集团股份有限公司总经理焦宝元表示，目前集团已经接到了河北石家庄赞皇县、河北省滦平县和河南省虞城县的需求，第一批500盒药品已经送到了赞皇县院头镇南峪村。考虑到感染新冠病毒的大部分患者会有咳嗽咳痰现象，尤其是老年人群痰会比较多且黄稠，康德药业本次捐赠了珍元清咽散、口炎清片等药品，主要是帮助患者缓解咽痛、止咳化痰使用。根据受捐地的需求不同，第二批寄往河北省滦平县的物资增加了氨酚麻美干混悬剂等药品，第三批寄往河南省虞城县则以氨酚麻美干混悬剂、舒得清-LR型呼吸训练器等为主，也已经陆续寄出。

“人民网搭建的‘防疫互助平台’，让我们感受到了央媒平台的责任与担当，感受到了被关注的温暖，疫情无情人有情，点滴关爱永记心间。”南峪村书记郝庆利在接受人民网记者采访时说。

《关于对新型冠状病毒感染实施“乙类乙管”的总体方案》提出，要加强农村地区疫情防控。临近春节，随着人员流动性增加，农村疫情防控是重点。农村地区医疗资源相对薄弱，农村留守老人和儿童等脆弱人群较多，疫情防控迎来新的挑战。为助力农村地区疫情防控，近期人民网发起了“农村防疫公益行动”，号召社会各界力量联合起来，为农村地区和县域社区的重点人群提供防疫相关的公益支持。

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(责编：乔业琼、高雷)

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