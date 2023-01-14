复工复产有序推进、重大项目集中开工、群众消费热情不断回升……随着一系列优化疫情防控政策接续发布和落地见效，全国多地市场呈现回暖迹象，经济复苏活力不断显现。对此，经济复苏按下“快进键”系列报道围绕贸易出口、企业生产、项目建设、民生消费、旅游出行等场景推出系列图片和短视频报道，聚焦经济社会发展新亮点。