经济复苏按下“快进键”之五：
组图：多地旅游市场复苏回暖 游客纷至沓来
2023年01月14日14:30 | 来源：人民网
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复工复产有序推进、重大项目集中开工、群众消费热情不断回升……随着一系列优化疫情防控政策接续发布和落地见效，全国多地市场呈现回暖迹象，经济复苏活力不断显现。对此，经济复苏按下“快进键”系列报道围绕贸易出口、企业生产、项目建设、民生消费、旅游出行等场景推出系列图片和短视频报道，聚焦经济社会发展新亮点。
|近期，海南三亚水上旅游市场复苏明显，接下来三亚迎来旅游高峰期，预计春节期间，游艇开航日艘次将达到目前的两倍，约1000艘次以上，海上旅游人数将达到每天5万人左右，海上旅游市场整体将呈现爆发式增长。叶龙斌摄（人民图片）
(责编：王震、吕骞)
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