陈键

遭受国内外各种超预期因素冲击之后，我国宏观经济目前运行态势如何？在推动经济趋暖向好关键期，扩内需、助民企、化风险等重要部署应该如何贯彻实施？

为深入学习领会党的二十大和中央经济工作会议精神，近日，习近平经济思想研究中心在京举办专家解读会。

习近平经济思想研究中心副主任黄卫挺，中国宏观经济研究院综合形势研究室主任、研究员郭丽岩，国家信息中心大数据发展部大数据分析处处长、研究员杨道玲，习近平经济思想研究中心研究二部主任、研究员肖新建对最新研究与最新分析进行了分享。

高频数据监测分析：我国经济经受住超预期因素冲击影响

解读会上，杨道玲基于20余项各类高频数据，从投资、消费、外贸、市场主体四个方面观测了宏观经济运行态势。

——从投资看：项目投资总体较快速增长，工程建设相关行业逐步回暖

一方面，作为投资先导指标的工程项目中标数量保持较快增长。2022年以来，工程项目中标量总体较快增长，全年同比增速达到57.7%较高水平。从2022年第四季度看，10月中标量增速虽有所下滑，但此后快速回升，12月反弹至63.2%，显示出增长势头依然强劲。另一方面，工程建设相关行业稳步回暖。数据显示，2022年4月以来，国内各类工程机械总销量同比降幅不断收窄，11月降幅为4%，较4月收窄38.3个百分点。其中，具有代表性的挖掘机销量2022年11月份已实现同比正增长，增速为2.7%，较3月的低点提升66.3个百分点，回暖势头明显。

——从消费看：多项消费指标企稳回升，消费热度正在稳步复苏

随着各地疫情先后达峰过峰，多地正积极有序助力复工复产，推动城市活力加快恢复，多项高频指标显示我国当前消费热度正稳步复苏。地铁人流热度指数显示，去年12月以来我国地铁人流热度先降后升，目前指数达61.4，较2022年12月低点大幅回升36.5个点。线下商圈消费热度指数显示，2022年12月该指数呈现先降后升走势，目前已达96.6，较当月低点提升28.7个点，包括北京、上海、广州、深圳等重点城市在内的全部83个城市指数均已企稳回升，商场往日热闹繁华的景象正加快回归。

——看外贸看：进口率先回暖，外贸增长动能总体平稳

在国内政策带动下，我国贸易平稳增长，展现出较强韧性。一是我国港口活力正在回暖。港口物流数据显示，2022年12月港口物流指数为84.49，环比上升2.31%。二是外贸事件活跃度持续回升。2022年12月外贸舆情事件活跃度为2787.4，环比增长11.8%。三是澳新航线进口增长迅速。四是“一带一路”沿线国家贸易亮点突出。

——从企业运行看：市场主体活力呈现逐步复苏势头

随着稳经济一揽子政策措施的落实，2022年市场主体规模稳中有增，特别是下半年8、9、10三个月市场主体增长势头持续上扬，市场创业热情逐渐恢复。另一方面，企业经营活力回升。数据显示，2022年上半年创业企业经营活力指数整体回升态势，尽管四季度受疫情影响指数降至年内低位，但12月底已恢复至81.3，比低点提升2.3个点。而生活服务业经营活力指数显示，自2022年12月最后一周以来，该指数逐日上升，表明越来越多的商户正从疫情影响中恢复，纷纷开工营业。

杨道玲分析，总体上看2022年我国经济经受住了各种超预期冲击因素的影响，展现出强大的韧性、潜力和活力。“随着疫情防控政策加快优化调整，各项稳增长举措持续落地赋能，预计今年市场信心将稳步修复回升，经济发展内生动能有望回稳走强，推动我国经济趋暖趋好。”

专家解读：纲举目张 今年做好五项重点工作

中央经济工作会议指出，2023年经济工作千头万绪，要从战略全局出发，从改善社会心理预期、提振发展信心入手，纲举目张做好工作。会议对扩大国内需求、加快建设现代化产业体系等五项工作做出具体部署。与会专家分别做出针对性解读。

用好有利条件，充分挖掘消费增长点——

郭丽岩指出，充分释放内需潜力尤其是消费潜力，不只是应对疫情和外部冲击的一时之策，更是全面建设社会主义现代化国家新征程上的长期战略任务。为了从容应对新征程上的惊涛骇浪，需要将扩大内需和全面促进消费作为经济发展长期的基本立足点。

当前，加快恢复和扩大消费的积极因素和有利条件增多，有更多可以期待的消费增长点。随着防控政策因时因势优化调整，接触式服务业相关消费场景将加快恢复和更多开启。随着基本养老保险全国统筹步伐加快，鼓励“三孩”等生育政策加速落地，“银发”和“幼齿”消费有望加快扩容升级，并带动相关群体和家庭消费。因城施策促进房地产业良性循环和健康发展，加快发展长租房市场建设等举措落地，有利于有序扩大居住消费。在5G+人工智能+物联网深入融合的背景下，新型消费将呈现蓬勃向上、增长更快、体量更大、模式业态不断拓展的发展趋势。大力推广绿色认证产品，推动绿色认证结果的广泛采信，推动电商平台和商场、超市等流通企业开设绿色低碳产品专区，拓展居民绿色消费市场。全面推进乡村振兴，提升新型城镇化建设质量，将有助于带动新能源汽车和绿色智能家电等消费品与服务下乡，从而进一步释放农村消费潜力。

立足国情，加快建设现代化产业体系——

肖新建指出，加快建设现代化产业体系，是经济领域走中国式现代化道路的重要体现和落实，是全面推进中华民族伟大复兴的夯基之旅。

2023年，我国加快建设现代化产业体系，要从六个方面发力：一是围绕制造业重点产业链，找准关键核心技术和零部件薄弱环节，集中优质资源合力攻关，保证产业体系自主可控和安全可靠，确保国民经济循环畅通。二是加强重要能源、矿产资源国内勘探开发和增储上产，加快规划建设新型能源体系，提升国家战略物资储备保障能力。三是实施新一轮千亿斤粮食产能提升行动，牢牢端好中国人饭碗。四是提升传统产业在全球产业分工中的地位和竞争力，加快新能源、人工智能、生物制造、绿色低碳、量子计算等前沿技术研发和应用推广。五是要大力发展数字经济，提升常态化监管水平，支持平台企业在引领发展、创造就业、国际竞争中大显身手。六是抓住全球产业结构和布局调整过程中孕育的新机遇，勇于开辟新领域、制胜新赛道。

引导和促进不同所有制企业齐头并进——

黄卫挺指出，企业是经济发展的主角，稳增长需要汇聚不同所有制企业的力量。

要切实提振民营企业发展信心。提振民营企业信心是稳预期、稳增长的重中之重。我国民营经济具有“五六七八九”的特征，即贡献了50%以上的税收，60%以上的国内生产总值，70%以上的技术创新成果，80%以上的城镇劳动就业，90%以上的企业数量，是社会主义市场经济的重要组成部分。

“两个毫不动摇”是民营经济产生和不断发展壮大的制度保障。促进民营经济发展壮大，是长久之策，不是权宜之计。要紧扣民营经济新的使命担当，进一步优化民营企业发展环境，依法保护民营企业产权和企业家权益，打造市场化法治化国际化的营商环境，同时发挥好市场主体作用，弘扬企业家精神，全力促进民营经济高质量发展。

要进一步发挥好国有经济的战略支撑作用。国有企业是中国特色社会主义的重要物质基础和政治基础，是我们党执政兴国的重要支柱和依靠力量。国有企业必须旗帜鲜明讲政治、顾大局，把稳增长放在更加突出的位置，在推动经济运行整体好转、实现质的有效提升和量的合理增长上勇挑大梁，在关键领域和重点环节发挥战略支撑作用。

通过“机遇+保障+服务”三大策略吸引留住外资——

黄卫挺指出，积极吸引和利用外资是改革开放以来我国实现快速发展的重要经验。中央经济工作会议强调更大力度吸引和利用外资，具有特殊重要的现实意义。一方面，吸引和利用外资将为稳增长提供动力，为我国经济高质量发展和现代化建设继续贡献力量；另一方面，以积极态度吸引和利用外资，也给外资获得中国发展红利提供了机遇。

下一步，要发挥我国超大规模国内市场和产业体系完备等优势，面向国际社会宣传好、解读好中国发展机遇和外资政策，通过“市场机遇+制度保障+政府服务”三大策略吸引和留住外资，发挥好外资在连接内外循环，维护经济全球化等方面的重要作用。

持之以恒防范化解重大经济金融风险——

黄卫挺指出，当前，我国外部环境动荡不安，世界经济可能面临滞胀局面，我国经济恢复基础尚不牢固，必须树立底线思维和增强忧患意识，常观大势、常思大局，将可能带来重大风险的隐患发现和处置于萌芽状态。

要有效防范应对各类输入型风险。要密切关注外围环境变化，重点做好大宗商品价格、跨境资金流动、国际贸易等方面的形势研判，及时有效应对各类外部输入型风险。同时，健全反制裁、反干涉、反“长臂管辖”机制，加快建设海外投资权益保护体系，捍卫国家主权、安全、发展利益。

要做好国内经济安全和金融稳定工作。要强化粮食、能源资源、重要产业链供应链安全保障，全面落实粮食安全党政同责，加强能源产供销体系建设，着力提升产业链供应链韧性和安全水平。要将防范化解房地产市场风险作为重中之重，房地产业链条长、涉及面广，对经济来说既是动力源，也是风险源，要扎实做好保交楼、保民生、保稳定各项工作，满足行业合理融资需求，按照“房住不炒”定位，推动房地产业向新发展模式平稳过渡。要加强党中央对金融工作的集中统一领导，重视防范化解中小银行、保险公司、信托公司等金融机构风险，压实各方责任，防止形成区域性、系统性金融风险。要防范化解地方政府债务风险，加大存量隐形债务处置力度，优化债务期限结构，坚决遏制增量、化解存量。

“读懂中国经济大势”系列报道：

之一：持续强化产业链供应链 中国经济动能更稳更足

之二：促创新强产业扩需求 “四新经济”活力迸发

之三：保供应保畅通保物价 兜住兜牢民生保障底线

(责编：陈键、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经