人民网北京1月13日电（记者车柯蒙）为促进新能源汽车消费和绿色低碳发展，税务部门深入贯彻党中央、国务院决策部署，认真落实新能源汽车免征车辆购置税政策，2022年全年，累计免征新能源汽车车辆购置税879亿元，同比增长92.6%。

为支持新能源汽车产业发展，自2014年起国家一直对新能源汽车实施免征车辆购置税政策，2022年9月，又将该项政策延续至2023年12月31日，稳定了社会预期、提振了市场信心，对推进我国交通能源战略转型、促进我国汽车行业高质量发展具有重要意义。

各级税务部门多措并举，扎实推进政策落实。国家税务总局纳税服务司司长沈新国介绍，好政策更要落实好。税务部门通过门户网站、电子税务局、12366热线等加强宣传辅导，让纳税人应知尽知、早知早享。同时，不断升级信息系统，简化办税手续，实现自动判别条件、自动享受优惠，并通过部门间信息共享，方便纳税人就近快捷办理车辆纳税和登记上牌，让纳税人精准快速享受政策红利。

免征政策让购车者得到了实实在在的实惠，有效激发了新能源汽车消费潜力。

“这辆车我已经看了很久，了解到还有购置税免征政策，感觉现在是入手的好时机。”近日，在浙江省某4S店内，即将提车的曾先生看着眼前的新车满脸笑意。比起新车，更让他惊喜的是新能源汽车免征车辆购置税政策，他说，“上班后一直想买一辆车代步，但因工作不久资金有压力，得益于车购税免征政策，直接能省5000元。”

在北京一家4S店挑选车辆的沈先生坦言，“我的购车计划受国家政策影响较大，还是想抓住现行各种新能源汽车购车优惠政策的机会。因为购置税并不是一笔小数目，能省则省。”最终，由于符合新能源汽车免征车辆购置税政策，沈先生享受了8万多元的车购税优惠。

新能源汽车免征政策效应日益显现。机动车销售统一发票数据显示，2022年，新能源汽车累计销售568.1万辆，同比增长70.6%。2022年新能源汽车销量占全部汽车销量的比重达23.5%，较上年提高11.5个百分点，提前实现《新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）》提出的“到2025年新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右”的目标。

新能源汽车免征车购税政策不光利好汽车消费，也为汽车产业发展注入新动能。北京比亚迪汽车销售经理王刚表示，“新能源汽车免征车辆购置税政策延续实施至2023年底，表明国家对鼓励支持新能源汽车行业健康发展的坚定态度，我们相信，在多项政策的护航下，2023年新能源汽车销量有望继续保持高速增长。”

沈新国表示，随着税务部门近期启动了2023年“便民办税春风行动”，下一步，税务部门将围绕“政策落实提效”等方面，紧扣纳税人缴费人新需求，持续推出更多便民办税新举措，确保车购税免征政策等系列税费支持政策落实落细，更好支持新能源汽车等产业发展，更好服务经济社会发展大局。

(责编：赵竹青、吕骞)

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