人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

税务总局：2022年累计免征新能源车辆购置税879亿元

2023年01月13日14:55 | 来源：人民网
小字号

人民网北京1月13日电（记者车柯蒙）为促进新能源汽车消费和绿色低碳发展，税务部门深入贯彻党中央、国务院决策部署，认真落实新能源汽车免征车辆购置税政策，2022年全年，累计免征新能源汽车车辆购置税879亿元，同比增长92.6%。

为支持新能源汽车产业发展，自2014年起国家一直对新能源汽车实施免征车辆购置税政策，2022年9月，又将该项政策延续至2023年12月31日，稳定了社会预期、提振了市场信心，对推进我国交通能源战略转型、促进我国汽车行业高质量发展具有重要意义。

各级税务部门多措并举，扎实推进政策落实。国家税务总局纳税服务司司长沈新国介绍，好政策更要落实好。税务部门通过门户网站、电子税务局、12366热线等加强宣传辅导，让纳税人应知尽知、早知早享。同时，不断升级信息系统，简化办税手续，实现自动判别条件、自动享受优惠，并通过部门间信息共享，方便纳税人就近快捷办理车辆纳税和登记上牌，让纳税人精准快速享受政策红利。

免征政策让购车者得到了实实在在的实惠，有效激发了新能源汽车消费潜力。

“这辆车我已经看了很久，了解到还有购置税免征政策，感觉现在是入手的好时机。”近日，在浙江省某4S店内，即将提车的曾先生看着眼前的新车满脸笑意。比起新车，更让他惊喜的是新能源汽车免征车辆购置税政策，他说，“上班后一直想买一辆车代步，但因工作不久资金有压力，得益于车购税免征政策，直接能省5000元。”

在北京一家4S店挑选车辆的沈先生坦言，“我的购车计划受国家政策影响较大，还是想抓住现行各种新能源汽车购车优惠政策的机会。因为购置税并不是一笔小数目，能省则省。”最终，由于符合新能源汽车免征车辆购置税政策，沈先生享受了8万多元的车购税优惠。

新能源汽车免征政策效应日益显现。机动车销售统一发票数据显示，2022年，新能源汽车累计销售568.1万辆，同比增长70.6%。2022年新能源汽车销量占全部汽车销量的比重达23.5%，较上年提高11.5个百分点，提前实现《新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）》提出的“到2025年新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右”的目标。

新能源汽车免征车购税政策不光利好汽车消费，也为汽车产业发展注入新动能。北京比亚迪汽车销售经理王刚表示，“新能源汽车免征车辆购置税政策延续实施至2023年底，表明国家对鼓励支持新能源汽车行业健康发展的坚定态度，我们相信，在多项政策的护航下，2023年新能源汽车销量有望继续保持高速增长。”

沈新国表示，随着税务部门近期启动了2023年“便民办税春风行动”，下一步，税务部门将围绕“政策落实提效”等方面，紧扣纳税人缴费人新需求，持续推出更多便民办税新举措，确保车购税免征政策等系列税费支持政策落实落细，更好支持新能源汽车等产业发展，更好服务经济社会发展大局。

(责编：赵竹青、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
税务总局：2022年累计免征新能源车辆购置税879亿元
　　人民网北京1月13日电（记者车柯蒙）为促进新能源汽车消费和绿色低碳发展，税务部门深入贯彻党中央、国务院决策部署，认真落实新能源汽车免征车辆购置税政策，2022年全年，累计免征新能源汽车车辆购置税879亿元，同比增长92.6%。 为支持新能源汽车产业发展，自2014年起国家一直对新能源汽车实施免征车辆购置税政策，2022年9月，又将该项政策延续至2023年12月31日，稳定了社会预期、提振了市场信心，对推进我国交通能源战略转型、促进我国汽车行业高质量发展具有重要意义。…
专家解读：我国经济经受住超预期冲击 内生动能今年有望回稳走强
　　遭受国内外各种超预期因素冲击之后，我国宏观经济目前运行态势如何？在推动经济趋暖向好关键周期，扩内需、助民企、化风险等重要部署应该如何贯彻实施？ 为深入学习领会党的二十大和中央经济工作会议精神，近日，习近平经济思想研究中心在京举办专家解读会。 习近平经济思想研究中心副主任黄卫挺，中国宏观经济研究院综合形势研究室主任、研究员郭丽岩，国家信息中心大数据发展部大数据分析处处长、研究员杨道玲，习近平经济思想研究中心研究二部主任、研究员肖新建对最新研究与最新分析进行了分享。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部