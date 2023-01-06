林元锋

党的二十大报告指出：全方位夯实粮食安全根基，全面落实粮食安全党政同责，牢牢守住十八亿亩耕地红线，逐步把永久基本农田全部建成高标准农田，深入实施种业振兴行动，强化农业科技和装备支撑，健全种粮农民收益保障机制和主产区利益补偿机制，确保中国人的饭碗牢牢端在自己手中。树立大食物观，发展设施农业，构建多元化食物供给体系。这为我国当前和今后一段时期的粮食安全指明方向，作出了重大决策部署。

保障粮食和重要农产品稳定安全供给始终是建设农业强国的头等大事。党的十八大以来，我国粮食产量稳定在高位；提出并落实大食物观，满足人民日益多元化的食物消费需求；粮食流通高效顺畅，确保粮食产后环节安全；努力守护“舌尖上的安全”，确保吃的安全、吃的放心；加强立法，为粮食安全提供法治保障。新时代10年我国粮食安全水平显著提升。

“总体看，我国粮食安全基础仍不稳固，粮食安全形势依然严峻，什么时候都不能轻言粮食过关了。” 保障粮食和重要农产品稳定安全供给，必须有时时放心不下的责任感，决不可掉以轻心。

事实上，我国粮食供需长期处于紧平衡状态，虽然口粮自给率达98%以上，但粮食总量缺口还比较大，虽是产粮大国，同时也是粮食进口大国。与此同时，耕地数量减少、土壤污染重、种源安全水平不高、农民种粮储粮积极性不高、政策边际效用下降、国际粮食市场不稳定等不利因素，都指明夯实我国粮食安全仍具紧迫性、艰巨性、长期性。

中国人的饭碗任何时候都要牢牢端在自己手中，饭碗主要装中国粮 。因此，必须坚持以我为主、立足国内、确保产能、适度进口、科技支撑的国家粮食安全战略，保证谷物基本自给、口粮绝对安全，牢牢守住国家粮食安全底线。

加强耕地保护和质量建设。要落实“长牙齿”的耕地保护制度，牢牢守住18亿亩耕地红线，严格执行《黑土地保护法》，切实保护“耕地中的大熊猫”黑土地。按照“农田就是农田，而且必须是良田”的要求，强化耕地用途管控，规范占补平衡，坚决遏制耕地“非农化”，防止基本农田“非粮化”。强化对耕地数量、质量、生态的“三位一体”保护，大力推进农田建设，大兴水利，既要重视大型水利工程的“大动脉”，也要重视田间地头的“毛细血管”，完善小型农田水利的建设和管护机制，切实解决好农田灌溉“最后一公里”问题。逐步把永久基本农田全部建成高标准农田，实施全国高标准农田建设总体规划，改造中低产田，建设集中连片、旱涝保收、稳产高产、生态友好的高标准农田。实行测土配方施肥，推广秸秆还田、绿肥种植、增施有机肥、地力培肥土壤改良等综合配套技术，稳步提升耕地质量。实施耕地休养生息规划，开展耕地轮作休耕制度试点。持续控制化肥、农药施用量，逐步消除农业面源污染，保护生态环境。开展“土地整理”，开发盐碱地，种植耐盐碱粮食作物。

深入实施种业振兴行动。要在严格监管、风险可控前提下，加快推进生物育种研发应用。统筹国家种业创新资源，制定国家种业科技创新项目的长期布局计划，超前部署农业育种前沿技术和基础研究，建立科研成果信息共享平台。强化企业主体地位，提升龙头种子企业的创新能力，建立以龙头种子企业为主体的商业化育种模式。完善生物育种产业化的相关制度和知识产权保护制度，实施种质资源保护战略，建立国家统一的种质资源管理体系。针对种子研发周期长、成本高、见效慢的特点，为种子企业在资本市场融资开设绿色通道，推动政策性产业基金支持种业发展。建立完善种业人才储备的长效机制，培养一批稳定的高水平基础研究人才。发布生物育种产业化时间表，优先放开玉米和大豆等饲料粮的生物品种产业化，借助市场力量推动生物育种研发工作快速发展。适度提高种子企业准入门槛，综合采取兼并、重组、关停等措施，改善种子企业“多、小、乱”等状况，严格治理种业市场环境。

强化现代农业科技和装备支撑。以基础性、战略性、原创性重大农业科技突破带动整体创新能力跃升，推动农业科技由跟跑、并跑向领跑跨越。因地制宜加快推进农业机械化，推进先进农机创制应用，积极发展智慧农业、设施农业，建设植物工厂、垂直农场，大规模低成本生产所需食物，从而部分代替土地，有效缓解农业对自然资源的依赖。注重农业创新机制，激发活力，着重解决好科研与生产“两张皮”的问题。全面建立粮食科技创新体系，强化粮食生产科技支撑。大力推广科学施肥、节水灌溉、绿色防控等技术，继续实施粮食丰产科技工程，建设丰产科技攻关田、核心区、示范区、辐射区。

构建多元化食物供给体系。坚持山水林田湖草沙一体化保护和系统治理，根据各地资源禀赋，宜粮则粮、宜经则经、宜牧则牧、宜渔则渔、宜林则林，拓展食物获取渠道，形成同市场需求相适应、同资源环境承载力相匹配的现代农业生产结构和区域布局。向森林要食物，利用丘陵、山地发展木本粮油、森林食品，大力开发油茶，缓解食用油供需矛盾，以替代部分进口大豆。向草原要食物，利用好近40亿亩草地，推动草原畜牧业集约化发展，有效提高草原草地生产力。向江河湖海要食物，开发利用好1500多个面积在5000亩以上的宜渔湖泊、水库，大力发展大水面生态渔业和深远海鱼类养殖。从战略高度认识和谋划微生物食物资源开发利用，通过建设农业微生物科技创新平台、设立微生物食物资源开发科技项目、培育微生物领域高端创新人才队伍等举措，大力发展农业微生物产业，向微生物要热量、要蛋白。

以农产品质量安全体系建设保障“舌尖上的安全”。大力推行农业标准化、清洁化生产，引导农民科学施肥、合理用药，加强农业面源污染综合治理。积极发展循环农业、生态农业、有机农业，加强农膜以及农田废弃物的回收利用研究。强化农产品、食品质量安全监管，理顺监管体制，健全法律法规，落实地方政府属地管理的生产经营主体的责任，建立覆盖从田头到餐桌的全程监管制度。加快转变农业发展方式，推进农业转型升级，发展高质量农业，走节约、集约利用资源的路子。

严格落实粮食安全责任。优化农业生产布局和区域布局，加强粮食生产功能区、重要农产品生产保护区和特色农产品优势区建设，推动品种培优、品牌提升、品牌打造。巩固和完善农村基本经营制度，深化承包地“三权分置”改革，丰富集体所有权、农户承包权、土地经营权的有效实现形式，引导土地有序流转。加快构建现代农业经营体系，突出抓好农民合作社和家庭农场两类农业经营主体发展，健全土地托管、统防统治等社会化服务体系，把小农户引入现代农业发展轨道。坚持粮食安全党政同责、“米袋子”省长负责制，继续增强粮食主产区的粮食生产积极性，采取切实措施落实粮食主销区的粮食安全责任。完善农业补贴政策，要按照市场定价、价补分离的原则，探索实行目标价格政策，完善粮食价格形成机制，逐步建立价格低时补生产者、价格高时补低收入消费者的机制，完善农业保险与农业补贴互补的农户收入保障机制，健全种粮农民收益保障机制，健全主产区利益补偿机制，提升政策制定和执行的精准性与稳定性。

持续开展食物节约行动。我国还存在食物浪费严重的问题。有人估算，我国每年在餐桌上浪费的食物高达二千亿元，相当于二亿多人一年的口粮。节约粮食要从娃娃抓起，大力弘扬中华文化勤俭节约的好风尚。要从餐桌抓起，从学校、机关食堂抓起，从家庭抓起，让节约粮食在全社会蔚然成风。要注重解决粮食在收储、销售、加工过程中的浪费。同时，针对不合理膳食导致营养失衡现象，制定针对性的消费引导和营养干预政策，在全社会积极引导并树立食物消费新观念，推动居民膳食结构优化与升级，并以此促进农业生产结构调整。加强食品安全和食用知识宣传，全面普及膳食营养和健康知识，鼓励减量、营养、健康、绿色消费，反对浪费食物。

（作者系全国人大农业与农村委员会调研室副主任）

(责编：王仁宏、高雷)

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