记者申佳平 王震

2022年12月30日，第十三届全国人民代表大会常务委员会第三十八次会议通过决定，删去《中华人民共和国对外贸易法》第九条关于对外贸易经营者备案登记的规定。决定自公布之日起施行。

多位专家接受人民网记者采访时表示，免去办理对外贸易经营者备案登记手续是国际通行做法，体现我国推动高水平对外开放的姿态和步伐，将有效提升广大外贸企业的经营效率与活力。专家建议，市场主体应抓住国际市场机会，提升产品竞争力；同时政府部门要继续完善外贸政策措施，做好相关工作衔接和服务指导工作。

接轨国际

推进高水平对外开放

据了解，取消对外贸易经营者备案登记之后，对于申请进出口环节许可证、技术进出口合同登记证书、配额、国营贸易资格等相关证件和资格的市场主体，有关部门不再要求其提供对外贸易经营者备案登记材料。

“取消外贸企业备案登记制度，为内外贸一体化打开了方便之门。”中国贸促会研究院副院长赵萍表示，此举为国内市场主体开展外贸业务扫清资质上的障碍，促进国内市场和国际市场更好联通，有利于各类市场主体充分利用国际国内两个市场、两种资源，不仅可以增强国内大循环内生动力和可靠性，而且有利于提升国际循环质量和水平。

“这是中国与国际通行规则接轨的步骤，一切都水到渠成。”商务部研究院国际市场研究所副所长白明表示，免去办理对外贸易经营者备案登记手续是国际通行做法，符合我国积极主动的开放战略，也能满足我国从贸易大国走向贸易强国的需要。

商务部外贸司负责人指出，这是外贸经营管理领域重大改革举措，是中国政府坚定推进贸易自由化便利化的重要制度创新，有利于释放外贸增长潜力，推进贸易高质量发展和高水平对外开放。

企业“减负”

切实优化营商环境

数据显示，截至2021年底，我国登记在册企业4842.3万户，个体工商户1.03亿户。

浙江大学经济学院副教授徐恺指出，取消对外贸易经营者备案登记，给广大经营者吃下了“定心丸”，之后对外贸易不再是一个特殊的经营项目，而是日常业务的一部分。

“对于民营企业来说，更是如此。”北京工商大学商业经济研究所所长洪涛强调，此举在精简外贸手续、提升流程便利度、减少行政管理环节、提升企业数字化管理等多个方面，都将为市场主体和外贸产业带来切实可见的好处。

数据显示，2022年前11个月，全国有进出口实绩的民营企业同比增加7.3%，合计进出口19.41万亿元，同比增长13.6%，占同期我国外贸总值的50.6%，比去年同期提升2.2个百分点，继续发挥外贸“主力军”作用。

“看好国际市场机遇的企业都可以从事进出口业务，还将进一步提升外贸企业附体的数量，为外贸发展注入更大活力。”赵萍指出，通过精简外贸手续，能充分发挥国内超大规模市场优势，打造我国参与国际竞争合作的新优势，还将为企业抢抓国际市场新机遇提供便利，大大提升企业对国际市场的反应速度。

完善配套

推动贸易高质量发展

深化国际贸易“单一窗口”建设；利用自贸试验区、综合保税区等开展贸易便利化试点；推行出口退税备案单证电子化……近年来，我国在精简外贸手续、提升便利化水平等方面成效显著。

数据显示，截至2021年12月，全国进口、出口货物整体通关时间分别压缩至32.97小时、1.23小时，比2017年分别压缩66.14%、89.98%，远远高于RCEP规定的一般货物在抵达后48小时内放行的标准。

多位专家表示，取消对外贸易经营者备案登记后，企业应该抓好机遇，主动适应国外市场，通过加强创新抢占市场。

洪涛认为，外贸企业应探索“链式发展”，通过延长产业链、联接供应链、提升价值链、整合利益链、应用技术链、培育生态链，降本提效，提升竞争力。

赵萍也指出，企业特别要充分利用现代信息技术，加快线上线下融合，促进产销衔接、供需匹配，提升供应链的数字化、网络化、智能化水平，整合国内国际两个市场、两种资源。

据商务部外贸司负责人透露，商务部正指导各地方商务主管部门做好取消对外贸易经营者备案登记相关工作衔接。

“要掌握好‘快’与‘好’的关系，做到平稳过渡。”白明表示，应及时加强部门间信息共享，完善外贸政策措施，持续推进贸易创新，推动高质量发展。

(责编：申佳平、高雷)

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