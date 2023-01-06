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世界最大跨径部分地锚式混合梁斜拉桥今日通车

2023年01月06日08:55 | 来源：人民网
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世界最大跨径部分地锚式混合梁斜拉桥——十淅高速丹江口水库特大桥建成通车。受访者供图
世界最大跨径部分地锚式混合梁斜拉桥——十淅高速丹江口水库特大桥建成通车。受访者供图
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人民网北京1月6日电 （记者杨虞波罗）今日，世界最大跨径部分地锚式混合梁斜拉桥——十淅高速丹江口水库特大桥建成通车，也标志着十淅高速公路（湖北段）正式通车。

据悉，十淅高速公路（湖北段）项目起于丹江口市石鼓镇，与西峡至十堰高速公路河南段对接，止于丹江口市丁家营镇，与福银高速公路衔接，全长约41公里。其中，由中交二航局承建的第3标段起于丹江口市凉水河镇，向南跨越南水北调中线源头——丹江口水库，止于丹江口市龙山镇，全长约15.8公里。标段内的丹江口水库特大桥是全线重点控制性工程，全长1076米，主跨760米，是世界最大跨径部分地锚式混合梁斜拉桥。

自2019年9月正式开工建设以来，中交二航局项目团队依托二航局桥梁建设科研创新平台，积极开展技术攻关。主跨700米以上的斜拉桥中，二航局技术团队首次采用了新型“钢-UHPC轻型”组合梁，这种轻质“铁臂”可以同时解决钢桥面板疲劳开裂和铺装易损问题。

在建好工程的同时，中交二航局项目团队坚持“一滴废水不入库，一片垃圾不进水”的环保原则，通过装配污水处理设备，对生产用水进行集中沉淀处理；引入第三方专业机构定期对项目区域水质、土壤、空气、噪音等26项数据进行监测和管理；对生活区废水、废弃物进行集中回收处置；在沿岸设置沙袋阻隔污水，对裸土区域及时覆盖防止滑坡，并实施场站雾炮降尘和施工便道洒水除尘等环保举措，实现了零污染、零排放的“绿色丹江”建设目标，全力保护丹江口水库“一库清水”永续北送。

作为纵贯南北的鄂豫省际快速通道，十淅高速建成通车后，将实现鄂西北到豫西南1小时快速直达，比原行车时间节约近2小时，并串联起丹江口库区、神农架、武当山及洛阳老君山等风景名胜区，对于完善国家和区域高速公路网布局，推动沿线区域生态文化旅游产业开发等具有重要意义。

(责编：杨虞波罗、高雷)分享让更多人看到

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