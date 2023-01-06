本报记者 赵展慧 寇江泽 侯琳良 刘洪超

“前进道路上，我们必须毫不动摇巩固和发展公有制经济，毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，更好发挥政府作用，激发各类市场主体活力。”党的十八大以来，习近平总书记多次强调坚持“两个毫不动摇”，为各类市场主体高质量发展提供了根本遵循。

中央经济工作会议提出：“切实落实‘两个毫不动摇’”“要深化国资国企改革，提高国企核心竞争力”“要从制度和法律上把对国企民企平等对待的要求落下来，从政策和舆论上鼓励支持民营经济和民营企业发展壮大”。

当前我国经济恢复的基础尚不牢固，需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力仍然较大，各类市场主体面临各种风险挑战。“两个毫不动摇”的坚定落实，进一步激发各类市场主体发展的信心和活力。

国有企业攻坚克难谋转型，努力做强做优做大。“今年我们将投资1500万元，升级冷热装备的智能制造生产线，抢占工业互联网新赛道。”辽宁大连冰山集团有限公司董事长纪志坚说。

民营企业自强不息争创新，奋力开拓新领域新赛道。“我们将投资24.8亿元建设年产10万吨生物基硬碳负极材料项目，助力钠离子电池产业化，预计今年上半年建成产能1万吨。”山东济南圣泉集团股份有限公司董事长唐一林说。

政策给力，改革加力，各类市场主体迎难而上、苦练内功，齐心协力推动我国经济大船乘风破浪、行稳致远。

政策稳预期，为市场主体纾困解难

新年伊始，宇宙电动科技（杭州）有限公司的生产车间里，电焊火光四射，长长短短的航空级铝合金管材被工人们熟练地焊接起来，经过烤漆、装上电机，一台台电助力自行车有序下线。

“眼下是生产最紧要的关头。”公司创始人程泓宁说，国内外订单多了起来，1000多名工人陆续返岗复工，铆足劲抢生产。

中央经济工作会议提出“从政策和舆论上鼓励支持民营经济和民营企业发展壮大”，让这家刚满周岁的年轻企业更添闯劲。“国内电助力自行车的新兴市场正在快速增长，今年我们将研发生产3款新产品，积极满足消费者绿色出行、运动休闲的消费升级新需求。”程泓宁说。

“企业家愿不愿意扩大再生产、愿不愿意从事创新性活动，与其对经济、对市场、对政策的预期直接相关。”中国企业联合会研究部副主任刘兴国表示，“两个毫不动摇”稳定政策预期，传递出对各类市场主体平等对待的坚定态度，有利于增强广大企业特别是民营企业长远发展的信心。

——切实落实“两个毫不动摇”，宏观政策组合发力，为中小微企业减负担、复元气。

一笔458万元的退税款，帮助引入一条全自动LED车灯模具生产线。“预计能为公司增收50%。”山东潍坊诸城市迪瑞汽车科技有限公司财务负责人吴雪芹说。

中小企业抗风险能力弱，容易面临资金压力。吴雪芹说，受疫情等因素影响，去年公司原材料成本上涨20%。“税务部门主动上门讲解留抵退税政策，辅导我们办理电子退税，退税款很快到账，为我们续上前进动力。”

2022年以来，积极的财政政策提升效能，强化对中小微企业、个体工商户、制造业、风险化解等的支持力度，稳健的货币政策灵活适度，引导金融机构加大对实体经济特别是小微企业、科技创新、绿色发展的支持。中央经济工作会议提出，做好2023年经济工作，“积极的财政政策要加力提效”，“稳健的货币政策要精准有力”。

宏观调控力度加大，各类政策加强协调配合，让市场主体感受到融融暖意。“减税力度更大，贷款优惠更足，今年我们打算引进更多全自动生产线。”吴雪芹表示。

——切实落实“两个毫不动摇”，制度法规逐步完善，促进民营企业得到平等对待和政策实效。

2022年1月7日，广东省高级人民法院对顾雏军申请国家赔偿案作出决定，决定赔偿顾雏军共约43万元。顾雏军从被判三宗罪到改判部分无罪再到获赔，让许多民营企业家感到法治保障更有力。

《关于营造更好发展环境支持民营企业改革发展的意见》《优化营商环境条例》等一系列保护民营企业产权和企业家权益的政策落细落实，让民营企业家安心经营，一心一意谋发展。

改革添动力，为市场主体激活潜能

改革一子落，企业满盘活。依靠改革才能应变局、开新局，更好落实“两个毫不动摇”。

——国资国企改革向纵深推进，为国有企业装上更强劲的发展引擎。

习近平总书记在党的二十大报告中指出，“深化国资国企改革，加快国有经济布局优化和结构调整，推动国有资本和国有企业做强做优做大，提升企业核心竞争力。”

“改革为企业发展增添了动力和活力，鞍钢本钢重组以来，企业实现了规模质量效益的全面提升。”鞍钢集团本钢党委书记、董事长杨维说，重组后，产业结构优化，拳头产品比例提升。

混合所有制改革又给鞍钢集团本钢注入新动力。引入战略投资者以来，双方在产线、采购、销售和钢铁生态圈的协同优势逐步显现，实现“1+1>2”的融合竞争力。

重组、引入、优化……各项改革推动国有企业成为公司治理新、经营机制新、布局结构新的现代新国企，国有经济竞争力、创新力、控制力、影响力、抗风险能力不断增强。

坚持分类改革方向，完善中国特色国有企业现代公司治理……“改革没有完成时，只有进行时。”杨维说，中央经济工作会议为国企深化改革指明方向、明确重点，企业要进一步按市场化机制运营、实现高质量发展。

——“放管服”改革持续深化，为企业提供更多便利。

仅仅20分钟，一张公共场所卫生许可证出炉。

在山东聊城市东昌府区，聊城润荷苑餐饮管理有限公司经理冯健成签下告知承诺书后，很快就办完了所有证件：“办照办证都更快了，让我们短时间内实现准入准营。”

从审批“瘦身”到“无感”审批，重大项目建设“先建后验、直接落地”，推行助企纾困政策“一键申报”……各地加快创新改革举措，推广改革试点经验，为更多企业发展清除路障的同时，进一步厚植发展土壤，推动更多大企业“顶天立地”、小企业“铺天盖地”，实现更好更快发展。

——公平竞争制度加速健全，为民营企业铺展更广阔的发展舞台。

不动产权证办理成功！我国首条民营资本控股高铁杭绍台铁路取得天台段不动产权证书，民营控股铁路产权不断完善。2号机组开工！我国首个民营资本参股的核电项目中广核浙江三澳核电项目，加快推进建设6台三代核电技术“华龙一号”机组的规划……

一个个“零的突破”在铁路投资建设、核电投资建设、油气进出口等领域相继实现，更多民营企业得以进入重点行业和领域，在获得更多发展机遇的同时，也赋予市场更大活力。

市场准入负面清单制度持续深入实施，高效规范、公平竞争、充分开放的全国统一大市场加快建设；公平竞争审查制度逐步落实，统筹力度更大、审查标准更高、监督考核更严；越来越多的民营企业向混合所有制企业派出高级管理人员，深度参与公司管理和决策……改革红利持续释放，让民营经济活力涌流。

发展促合力，助市场主体跑出加速度

人流车流涌动起来，烟火气息升腾起来。

岁末年初，随着中央经济工作会议各项部署加快落实和疫情防控政策优化调整，各类市场主体加速释放发展活力，推动经济运行整体好转。

——抢机遇、促开放，大力提升贸易投资水平。

出海抢订单，回国抢工期。浙江宁波瑞曼克斯门窗配件有限公司总经理丁言东搭乘宁波市政府组织的商务往返包机，与海外客户面对面沟通后，不仅保住了老客户，还带回了100万美元的新订单。

浙江、广东、山东等省份更大力度推动外贸稳规模、优结构，带领企业动起来、走出去，通过商务、公安、出入境、财政、交通等多部门协同配合，帮助企业抢抓政策机遇，稳住开放型经济基本盘。

高水平对外开放持续推进，国内国际两个市场、两种资源加强联动，各类企业迎难而上、开拓市场。

——强供给、扩内需，着力推动创新驱动发展。

机械手快速舞动，大型冲压设备起伏不停，零部件冲压完成后传送至无人焊装生产线，焊接成严丝合缝的车体……比亚迪新能源汽车生产正旺。

“新发展理念引领企业走绿色发展新路，以更高质量供给创造更多有效需求。”比亚迪公司相关负责人介绍，“去年公司新能源汽车销量同比增长超过200%，今年力争销量继续领先。”

一方面深化供给侧结构性改革，一方面支持住房改善、新能源汽车、养老服务等消费，更好统筹供给侧结构性改革和扩大内需，为市场主体开新路、增机遇。

——助创新、促转型，培育壮大发展新动能。

吉林碳谷碳纤维股份有限公司大丝束碳纤维原丝万吨级生产线忙碌不停。“这细细的碳丝重量只有钢的1/4，强度却是钢的7到8倍。”公司董事会秘书卢贵君介绍，新年伊始，企业创新得到更多金融政策支持，研发和生产能力不断提升，打开更广阔的发展空间。

企业科技创新主体地位得到强化，创新链产业链资金链人才链进一步深度融合，更多科技型中小微企业茁壮成长、脱颖而出。

新征程上，公有制经济和非公有制经济优势互补、共同发展，社会主义市场经济体制的强大生命力不断释放。切实落实“两个毫不动摇”，超过1.6亿户市场主体定能形成促进高质量发展的合力，形成全面建设社会主义现代化国家开好局起好步的强大支撑。

《 人民日报 》（ 2023年01月06日 01 版）

(责编：岳弘彬、赵欣悦)

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