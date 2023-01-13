人民网北京1月13日电 （记者李栋）2022年中央农村工作会议提出，发展生态低碳农业。我国农村地区蕴含碳减排潜力大，因地制宜推动农村能源绿色发展，打造一批低碳乡村样板，对我国实现“双碳”战略目标具有重要意义。

13日，在中国零碳村镇促进项目启动会上，农业农村部科技教育司副司长张振华表示，我国是农业大国，农村地区碳排放量随农村居民水平提高和能源消费量增长不断上升，农村地区将是未来实现国家自主减排目标和“双碳”战略目标的重要组成部分。

农村能源建设是农村社会经济可持续发展的重要基础。在张振华看来，推进农村能源净零碳排放，是改善农村生产生活条件、应对气候变化的重要措施。

“我国农村地区拥有丰富的生物质能、太阳能、风能、地热能等清洁能源，科学合理开发利用可再生能源和节能等零碳技术，综合运用智慧能源物联网和互联网等先进技术手段，强化清洁能源替代化石能源，能够有效缓解温室气体减排压力。”张振华说。

据了解，以农业农村部为国内实施机构的中国零碳村镇促进项目，旨在加快中国农村零碳转型与绿色发展，引领中国乡村振兴战略“生态宜居”建设，促进中国国家自主减排目标实现，为实现全球气候变化减缓做贡献中国力量。

笃志前行，虽远必达。如何组织实施好零碳村镇项目？张振华认为，要在加强统筹合作、加强过程管理、加强总结宣传和国际合作等方面形成合力，以项目实施为载体，加强在农业农村减排固碳等方面的国际交流合作，促进先进理念、技术的推广和绿色低碳发展经验分享，为我国农业农村领域在更大范围、更广领域和更高层次上参与国际合作做出积极贡献。

“通过中国零碳村镇促进项目，在农村地区开展零碳清洁用能模式探索，将为农村实现‘双碳’战略目标奠定坚实基础。”农业农村部农业生态与资源保护总站站长严东权介绍。

据悉，该项目将以村镇为单元，通过开发农村可再生资源，充分结合节能、储能等先进清洁替代技术优化方案，创新智慧能源科学调度和综合管理模式，在做好农村建筑和生活用能节能的基础上，实现可再生能源对传统化石能源的全面替代，探索建立农村社区“零碳”示范模式。

(责编：赵竹青、吕骞)

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