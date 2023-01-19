王连香 尚城 胡虹 王海跃 赵明妍 张沛 肖璐欣 杨泽秋

“车站里大包小包的，特别热闹，大家终于可以回家了！”1月14日，在武汉工作的黄先生准备从武汉火车站乘高铁回长沙，这也是这两年来他第一次回老家。

2023年的春运已拉开大幕，随着“乙类乙管”措施加快落地，跨区域人员流动加速，回乡过年、探亲访友、旅游观光等出行需求将集中释放。

新年寄托着无限希望，春运更是承载着久别重逢的欢喜。在对团圆的期盼里，天南海北的游子背上行囊，奔赴幸福回家路。

提前部署 让群众出行更顺畅

开通后的黄黄高铁，成为安庆和黄梅之间的桥梁。人民网 郭婷婷摄

“以前从安庆回黄梅没有高铁，需要3个小时才能到，2022年黄黄高铁开通后，我回家只需要1个小时，比以前快多了。”在安徽安庆打工的黄女士说。

四通八达的高铁网络，让家的距离越来越近。国铁集团客运部主任黄欣日前介绍，为应对2023年春运，铁路部门已提前部署，会用好2022年新开通的郑渝高铁、湖杭高铁、银兰高铁、京唐城际、新成昆铁路、北京丰台站等新线新站资源和新投用复兴号动车组等先进装备，增强路网整体功能，提升客运能力。

此外，国铁集团在全国3200余组动车组列车上推行铁路畅行扫码服务，旅客通过扫描座椅扶手上的“铁路畅行码”，可顺畅查询列车正晚点、运行位置、接续车次等出行服务信息。

“一到西宁曹家堡机场，就看见大厅旅客人群涌动，过年的氛围感也拉满。”来自北京的张女士今年回老家青海过年，一下飞机，就看见机场挂满了灯笼，红彤彤的一片，好不热闹。

西宁曹家堡机场。受访者供图

春节将至，选择民航出行的旅客越来越多。机场一线职工默默坚守在岗位，守护旅客安全出行。

36岁的刘杰寅是南航湖北分公司的一名安全员，他的妻子陈思思是一名飞行16年的乘务长。谈到春运，夫妻俩表示，他们都会在属于自己的岗位上一心一意将工作做到最好。

“武汉机场很久没这么热闹了。”陈思思笑着说，“春运期间，工作量暴增，虽然已经五天没见到老公，但能让这么多旅客平安返乡与家人团聚，我心里很高兴。”

据悉，春运期间，为确保人民群众有序出行，目前多家航空公司已宣布恢复并增班多条国际、国内航线。

其中，国航重点增投探亲返乡航线，满足回家过年需求，广州、深圳、成都、重庆、北京等地具有明显探亲返乡效应的16条航线航班量同比2022年增幅46%；东航调减部分商务航线，将上海、北京、广州等相关商务线运力转投旅游返乡市场，净增航班量近800班次。

中国民航局总飞行师万向东表示，春运期间，中国民航局将充分考虑市场、天气等主客观因素，进一步优化航班计划编排，切实减少因航班取消和延误给旅客出行带来的不便。还将通过增加热线线路、服务人员等措施，提升客服电话的接听率，及时处理好旅客的各项服务诉求。

服务暖心 让回家路途更放心

岳阳站服务队员黄生辉帮助旅客拖行李箱。中国铁路广州局集团有限公司供图

平安春运，守护温暖回家路。春运期间，人民网记者在春运一线看到，各地各部门想方设法为旅客提供暖心服务。

“阿婆，你唔洗担心，路上有咩需要随时揾我。”1月10日，由哈尔滨西开往海口的Z114次列车上，原本上车前还在担心无法用粤语和列车员沟通的陈大娘，在听到乘务员高菁菁用家乡话安慰自己时，顿时感觉心头一暖。

“不管是学习急救知识，还是学习方言，我都希望尽自己最大的努力服务好每一位旅客。”高菁菁的衣服口袋里塞满了老年旅客可能会用到的速效救心丸、降压药等药品。她表示，自己多一点准备，在遇到突发情况时，旅客就能早一点得到帮助，多一份安心。

1月14日，农历北方小年。在6063次公益性“慢火车”的车厢里挂满了红红的灯笼、红红的中国结，车窗上贴满了福字、窗花，整个车厢年味十足，一路上欢声笑语不断。

“老乡们，过年好，祝大家新的一年里财源滚滚来，兔年行好运！”6063次列车长向宝林笑呵呵地向老乡们送上了暖心祝福。

“他赛拜努，柴乌嘎冉（您好，请喝茶）。”在呼和浩特开往乌兰浩特的K2014/3次“绿皮车”上，列车员敖其尔将热气腾腾的奶茶递给了上车的旅客，并提醒他们乘车时的注意事项。

清洗肉蔬、切菜、蒸米饭……在重庆西开往北京西的Z96/5次列车上，90后炊事员严鸿运忙着为即将上车的旅客准备丰富的餐食，他用心服务春运12年，为旅客的归途增添“温度”。

在苏州站，中国铁路上海局集团有限公司积极组织志愿者做好重点旅客进站导乘、车票导购、候车导向等服务工作，帮助解决实际困难。

1月14日，长春客运段长春至厦门北Z102次列车开展“情满旅途、暖冬行动”温暖回家路列车文艺活动。受访者供图

“春运期间往往具有天气复杂多变、旅客多、行李多等特点，两舱经常满客，且多为家庭型旅客，这就需要我们细心观察，考虑周全，主动提供帮助，做好个别简介和餐饮推介。”来自河北航空公司空中乘务部韩如意说，“我们也会特别关注儿童、孕妇、老人等特殊旅客，提供恰到好处的协助和服务，把服务做在旅客开口之前。”

不少旅客表示，今年铁路、交通、民航等部门在便捷服务方面做得更加细致入微，他们的出行也变得更顺畅了。

归途安心 让游客返乡更放心

“电调已发令，可以开展作业！”1月10日23时35分，在常益长高铁汉寿至益阳南区间，长沙供电段长沙西高铁供电车间的18名干部职工正如火如荼地开展接触网检修作业。检调设备、测量参数、查看设备状态，一时间，安静的常益长高铁顿时热闹了起来。

保障运输安全历来是春运工作的重中之重。如今的返乡之路上，不仅有“动车医生”为动车组做“健康体检”，还有医生专家为旅客科普健康知识。

长沙动车运用所机械师刘金林巡视复兴号智能型动车组服务设施。中国铁路广州局集团有限公司供图

在哈尔滨西开往海口列车上，乘务员为旅客测量血压。中国铁路哈尔滨局集团有限公司供图

在近日从宁波开往广州的K212/K209次列车上，来了一位特殊的旅客——浙江大学医学院附属第一医院呼吸内科主任医师陈水芳，他为旅客现场普及了新冠病毒个人防护知识和感染新冠后的有效应对方法。

“今年春运，一些旅客想了解新冠病毒感染后的一些注意事项，我们请医生专家来给旅客进行健康讲座和现场咨询，让旅客过个舒心年。”列车长陈美芳介绍道。

把好防疫关，平安回家是每个旅客的心愿。

“每一趟高铁出发之前我们都会进行消毒处理，列车运行中，我们会密切关注车内通风风量，最大限度保障旅客身体健康。”机械师刘金林介绍说。

黄欣表示，春运期间，铁路部门将严格控制列车客座率，引导旅客有序分散进站候车，保持安全距离；加强重点处所通风消毒，保持站车良好环境；积极推广无接触式服务，加强旅行健康宣传提示，加强员工健康管理，引导旅客全程佩戴口罩。

“在航空服务保障方面，民航各单位将持续做好客流引导，减少旅客聚集，尽可能为旅客提供无接触式服务，并做好一线员工健康检测，和重点场所清洁消毒、通风，降低旅客感染风险，让旅客安心出行。”万向东表示。

2023年春运，超20亿人次大迁徙再现。在对回家团圆的期盼中，在对新年美好的愿景里，拥挤热闹的场景回来了，温馨幸福的中国年回来了。

(责编：王连香、章斐然)

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