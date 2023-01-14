本报记者 杜海涛 王 珂 原韬雄 白光迪

烟火气又回来了！

1月8日，走进北京朝阳区龙湖长楹天街商场，时装店、餐饮店人来人往。

同一天，在江苏南京市能仁里农贸市场，川菜馆、火锅店、烤肉店顾客攒动。菜籽油香飘在巷口、锅里汤圆欢快翻腾、糯米蒸糕堆成小山……不少店面就餐高峰要排队。

夜幕降临，陕西西安市大唐不夜城步行街，仿唐乐舞、文化沙龙等活动精彩连连。文化和旅游加速融合，不仅刷新了消费者的体验，也提升了文旅市场的热度。

习近平总书记指出：“中国将增强国内消费对经济发展的基础性作用，积极建设更加活跃的国内市场，为中国经济发展提供支撑，为世界经济增长扩大空间。”

中央经济工作会议提出：“要把恢复和扩大消费摆在优先位置。增强消费能力，改善消费条件，创新消费场景。多渠道增加城乡居民收入，支持住房改善、新能源汽车、养老服务等消费。”

消费多年来已成为我国经济增长主引擎。当前，各地区各部门把恢复和扩大消费摆在优先位置，采取强有力措施，增强消费能力，改善消费条件，创新消费场景，使消费潜力加快释放出来。

线上线下，消费热情加速回归

春节临近，消费市场趋旺。

入夜，南京各大商圈闪耀的灯光将城市装扮得流光溢彩。3D裸眼屏“南京新百凤凰2688巨幕”亮相新街口，光影新年首秀送上祝福；景枫中心举办活动，人们在户外集体放飞气球迎接新年；弘阳广场“怪有戏·狂欢跨年夜”好戏连台……当前，南京消费市场呈现明显复苏态势。

元旦假期，南京市重点监测的127家商贸流通企业合计实现销售额19.2亿元，新街口、百家湖商圈累计客流量49.4万人次。去年12月31日，消费者在南京新街口商圈自发组织跨年夜活动，客流最高峰时达9.5万人次。

西安各大商场和购物中心客流显著提升。走进位于西安市雁塔区的一处艺术购物中心，这里人流如织，洋溢着节日氛围。市民王鑫笑着说，他们一家三口在一家火锅店用餐完毕，便逛起了服装店，“看着商场里热闹，心情特好，趁着促销活动给家人添置些衣服过春节。”

消费复苏动力足。商务部发布的数据显示，目前正值“两节”消费旺季，正常生产生活秩序和线下消费场景加快恢复。全国生活必需品供应总体充足，价格基本平稳。

热点商品销售稳步增长。在节日氛围和各类促销活动带动下，居民基本生活消费平稳增长，年货、日用品等商品需求升温。

服务消费呈现恢复态势。各地餐饮门店陆续恢复堂食，餐饮企业线上线下多渠道销售，满足消费者多样化需求。冰雪消费持续升温，丰富多彩的活动受到青睐。跨省游、长途游需求明显增长，热门旅游目的地酒店住宿率和预订率持续走高。

线上消费保持较快发展。自2022年12月30日开始，商务部会同有关部门和单位指导开展“2023全国网上年货节”。根据商务大数据监测，“年货节”前5天全国网络零售额达2080亿元，比上届同期增长4.7%。其中，年货、健康滋补用品等销售增长较快。

积极创新，优质供给水平更高

骊宫焕彩、寒冰倒挂、沐雪起舞，光影和火焰特效照亮夜空。骊山脚下，西安临潼华清宫景区的《长恨歌》实景历史舞剧前不久恢复常态化演出，场场爆满，一票难求。

“演出场面非常宏大，气氛特别好。”来自四川的游客陈欣说。景区相关负责人介绍，“随着文旅复苏，跨省游多了起来，景区游客量有了很大增长。近日四川、河南、山西、湖北等邻近省份的游客较多。冰火《长恨歌》演出就是为了适应冬季旅游，满足游客需求。”

我国消费升级步伐加快，居民消费呈现多样化、多层次、多方面的特点。通过增加高质量产品和服务供给，不断提升国内供给质量水平，推动供需在更高水平上实现良性循环，可以让消费潜力进一步释放出来。

业态融合，消费更有乐趣。最近，南京一批新兴载体亮相营业，商业、文化、旅游业态紧密融合，为市民带来更加新潮有趣的游购娱新体验。前不久，鼓楼金银街“国际青年艺术街区”开街试运营，文化、时尚、休闲等多元业态赋予老街全新活力。元旦假期，首届“来吧！鼓楼”咖啡节在街区启幕，三条漫游主线、三款限定特调咖啡以及专属打卡集邮活动，带动了街区小店补元气、添活力。

升级服务，打造全新体验。“临近春节，明显感觉到游客多了起来。滑雪场对相关设施进行了升级，增加了夜间彩虹雪道，五彩灯光映照在雪道上，滑雪体验更好了。”上个周末，滑雪爱好者孙阳在陕西铜川照金国际滑雪场玩了整整一天。滑雪场相关负责人王兆鹏介绍，为了迎接冰雪旅游需求高峰，滑雪场新建了独立单板大厅、更新了雪具，还对部分雪道设施进行了优化。元旦假期，滑雪场接待游客近万人次，游客接待人次环比增长80%以上。

创新理念，满足多样需求。“这几天，忙到腰都直不起来。”南京市秦淮区长乐路“文采书屋·茶空间”负责人郁青话还没说完，泡泡屋里传来顾客下单的声音：“老板，来两份围炉煮茶套餐。”文采书屋·茶空间位于长乐路与平江府路交叉路口东侧，正在这里喝茶的市民游顺伊说：“他们家的泡泡屋造型独特，坐在里面喝茶很惬意。”

政策发力，促进消费持续恢复

“5、4、3、2、1……我抢到了！”自从“2022无锡太湖购物节”惠民消费券活动发布预告后，刚参加工作的市民林铄腈就十分关注，活动一开始，她就抢到了第一张“200减50”的餐饮消费券。

最近，江苏无锡各商业街区、商场综合体纷纷启动了各具特色、富有年味的促消费活动。清名桥历史文化街区举行了非遗展演、街头快闪演唱、乐队演出、主题巡游，新开街的九里仓轻文旅街区推出了音乐节、创意市集等活动，无锡经开区开展了暖冬消费季活动，并发放了500万元惠民消费券……众多消费活动和优惠政策，推高了市场的热度。

在南京，去年12月31日上午10时，第三轮暖心消费助力券正式发放，各大商家也送上丰厚优惠，联动激发消费潜力。南京新百推出“你消费、我补贴”1亿元叠加优惠，中央商场发放5000万元叠加消费券；苏果超市全业态门店联动推出打折让利、会员满返、元旦大促等优惠促销……政府、商家同向发力，联手推动消费回暖。

恢复和扩大消费，政策可以发挥更大作用。商务部相关负责人表示，将认真贯彻落实中央经济工作会议精神，和相关部门一道积极采取措施，努力恢复和扩大消费，不断增强消费对经济发展的基础性作用。

巩固提升传统消费。汽车、家电、家居、餐饮占社零总额1/4左右，是消费市场的顶梁柱。相关部门将着力稳定汽车消费，支持新能源汽车购买使用，加快活跃二手车市场。支持餐饮等行业恢复发展，促进家电家居消费，推动绿色智能家电下乡和以旧换新。

加快发展新型消费。去年前11个月，实物商品网上零售额占社零总额比重达到27.1%。下一步，相关部门将促进新业态新模式健康有序发展，推动生活服务数字化转型，促进线上线下融合。顺应消费升级趋势，促进绿色消费、智能消费、健康消费，发展首店首发经济，打造更多消费新场景，释放消费新活力。

优化消费平台载体。城市方面，相关部门将加快推进国际消费中心城市培育建设，稳妥有序推进步行街改造提升，统筹开展智慧商圈、智慧商店示范创建，更好满足多样化消费需求；加快建设一刻钟便民生活圈，提升居民日常生活便利度。农村方面，加快推进县域商业体系建设，促进农民收入和农村消费双提升。此外，将适时组织开展系列促消费活动，促进消费持续恢复。

《 人民日报 》（ 2023年01月14日 01 版）

(责编：袁勃、杨光宇)

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