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又是一年春运时 人民网记者现场直击北京地区春运首趟首发列车（图）

2023年01月07日10:57 | 来源：人民网
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2023年春运大幕正式拉开，凌晨5点的北京西站，旅客有序进站。人民网记者 于凯摄
2023年春运大幕正式拉开，凌晨5点的北京西站，旅客有序进站。人民网记者 于凯摄
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人民网北京1月7日电 （记者乔雪峰）2023年1月7日早晨5点34分，随着北京首趟首发G6701次列车缓缓从北京西站12站台发出，2023年春运大幕正式拉开。

国铁集团北京局相关负责人告诉记者，2023年春运今日正式启动，自1月7日至2月15日，为期40天。北京局集团公司预计发送旅客2159.6万人次，其中，北京地区预计发送旅客993.4万人。预计旅客出行高峰日为1月18日，预计发送旅客68万人，其中北京地区预计发送旅客38万人。

据该负责人介绍，2022年12月30日刚刚开通的京唐、京滨城际铁路将迎来开通运营后的首个春运，京张高铁开往崇礼、太子城方向的列车将迎来冬奥会后首个滑雪季。

北京局集团公司北京西站党委副书记梁兆钰接受采访时表示，为迎接春运，铁路部门在安全保障、优质服务、疫情防控等方面做好了充足准备，为广大旅客提供平安、有序、温馨的乘车体验。  

记者走进G6701次列车，看到5车长廊上悬挂着回顾2022的海报，一年来的发展变化浓缩在一张张图片里，让人百感交集。许愿墙上写满了旅客对2023年的美好期望，列车长为旅客送上吉祥兔胸针小礼物和温馨祝福，喜庆的车厢内充满了着温暖祥和的气氛。

据石家庄客运段倾心乘务组列车长高敏介绍，为满足旅客春运出行需求，让旅客出行体验更美好，铁路部门充分做好大客流的安全预想，同时通过更新服务理念、提升服务形象、优化服务内容，不断提升旅客的乘车感受，使旅客切身感受到智能高铁的优质服务。

(责编：郭思邈、高雷)分享让更多人看到

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