人民网北京1月13日电 （记者王仁宏）1月13日，中国慈善联合会与中国信托业协会联合发布《2022年中国慈善信托发展报告》（以下简称《报告》）。

《报告》显示，2022年我国慈善信托的发展速度不断加快。截至2022年年末，我国慈善信托累计备案数量达到1184单，累计备案规模达到51.66亿元。其中，2022年备案数量达到392单，比2021年增加147单，创历年新高；备案规模11.40亿元，较2021年增加4.93亿元。

《报告》显示，2022年，我国慈善慈善信托发展速度不断加快，发展质量明显提高。其中，慈善信托的设立更加普惠，规模100万元以下的慈善信托数量增长迅速。慈善信托的基层化发展态势突出，2022年有137单慈善信托在区县级民政部门备案，占全年备案数量的34.95%。慈善信托的管理更为规范，在设置监察人的慈善信托中，有78.84%的慈善信托选择律师事务所担任监察人。慈善信托的期限更加灵活，无固定期限慈善信托数量和占比持续提升，5年期以上（含永续）型慈善信托数量也保持较大比例，满足了不同类型慈善项目的开展需求。

同时，2022年，慈善信托的社会价值持续提升。慈善信托的目的更全面地涵盖了慈善事业各个领域，教育和扶贫济困始终是最受关注的方向，共同富裕、乡村振兴主题的慈善信托快速增长。

从地域来看，慈善信托备案区域范围更加广泛，备案机关数量持续增长，46个民政部门实现首次备案突破，全国慈善信托备案地区累计覆盖28个省级行政区；从慈善信托的财产规模来看，浙江省、广东省、甘肃省累计备案规模领先，其中浙江省累计备案规模达到15.38亿元，是目前唯一突破10亿元的省级行政区，广东省、甘肃省分别为9.12亿元和7.97亿元；浙江省、北京市、广东省2022年度备案规模领先，其中浙江省备案规模超过4亿元，北京市、广东省也分别达到了2.44亿元和1.27亿元。

《报告》展望，慈善信托将继续保持良好发展态势，慈善组织开展慈善信托的意愿将进一步提升，信托公司与慈善组织的慈善信托合作将继续深化，多方合力共促慈善信托高质量发展的生态圈将逐步形成。为继续推动慈善信托规范健康发展，应鼓励慈善信托创新，提升慈善信托社会影响，进一步完善慈善信托业务监管体系，健全慈善信托税收优惠政策和信托财产登记制度，以助推第三次分配，助力共同富裕，更好地服务人民美好生活。

(责编：王仁宏、吕骞)

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