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人民银行：蚂蚁集团等14家大型平台企业已基本完成整改

2023年01月13日17:26 | 来源：人民网
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人民网北京1月13日电 （记者罗知之）国务院新闻办公室今日举行新闻发布会，介绍2022年金融统计数据，并答记者问。人民银行金融市场司负责人马贱阳在会上表示，2020年11月以来，人民银行、银保监会、证监会等金融管理部门指导督促蚂蚁集团等14家大型平台企业针对过去金融业务存在的无牌经营、监管套利、无序扩张、侵害消费者权益等突出问题扎实开展整改。

马贱阳介绍，目前，14家大型平台企业大多数问题已基本完成整改，企业合规经营、公平竞争，消费者保护意识明显增强，金融业务不断规范。与此同时，金融管理部门标本兼治，加快监管制度建设，在第三方支付、个人征信、互联网存款、保险、证券、基金等领域出台了一系列有针对性的制度文件，平台企业金融业务常态化监管制度框架已经初步形成，为后续常态化监管奠定了良好制度基础。

马贱阳表示，下一步，金融管理部门将坚持“两个毫不动摇”，坚持发展和规范并重，支持平台经济健康发展。一是继续推动相关平台企业加快剩余少数问题整改，善始善终完成整改工作。二是提升常态化监管水平，进一步完善监管制度机制，加强监管科技力量建设，支持平台企业合规经营，稳慎发展金融业务，并对违法违规金融活动零容忍。三是研究制定促进平台经济健康发展的金融支持措施，支持平台企业提升科技创新能力和服务质效，巩固和增强国际竞争力，在引领发展、创造就业、国际竞争中大显身手。 

(责编：罗知之、吕骞)
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