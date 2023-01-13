人民网北京1月13日电 （记者罗知之）国务院新闻办公室今日举行新闻发布会，介绍2022年金融统计数据，并答记者问。人民银行货币政策司司长邹澜在会上表示，针对房地产市场出现的调整，人民银行会同有关部门从供需两端发力，促进房地产市场平稳运行。

邹澜介绍，房地产业的良性循环对经济健康发展具有十分重要的意义，中央经济工作会议明确要确保房地产市场平稳发展，满足行业合理融资需求，有效防范化解优质头部房企风险，要因城施策，支持刚性、改善性住房需求，坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，推动房地产业向新发展模式平稳过渡。

“随着相关政策效果逐步显现，近一段时间房地产行业尤其是优质房企的融资环境明显改善。去年9月到11月，房地产开发贷款累计新增1700多亿元，同比多增2000多亿元。去年四季度，境内房地产企业债券发行1200多亿元，同比增长22%。根据中央经济工作会议的明确部署，近期人民银行会同有关部门提出改善优质房企资产负债表计划，人民银行和银保监会还联合召开了信贷工作座谈会。从企业公开披露信息看，过去十年间，我国房地产业资产负债表经历了快速扩张，十年时间全国前50大房企资产规模增长了10倍，还有个别企业增长了23倍。同时行业负债结构高度多元化，这其中金融负债只占到31%，包括银行开发贷款占14%，境内外债券占9%，非标融资占8%；其余的主要是上下游企业垫资占30%，预收个人房款占32%，延迟缴交的税费、土地价款占7%。”邹澜说。

邹澜表示，根据中央经济工作会议的部署，防范风险从问题房企向优质房企扩散，有关部门起草了《改善优质房企资产负债表计划行动方案》，聚焦专注主业、合规经营、资质良好，具有一定系统重要性的优质房企，重点推进“资产激活”“负债接续”“权益补充”“预期提升”四个方面共21项工作任务，综合施策，改善优质房企现金流，引导优质房企资产负债表回归安全区间。这些任务既包括抓好已经出台政策的落实，也包括设立全国性资产管理公司专项再贷款、设立住房租赁贷款支持计划等一系列新举措。

谈及房价，邹澜指出，统计局按月公布70城房价的同比、环比数据，对于70城之外的城市，当地政府有关部门也掌握数据。“对70城的历史数据作分析，发现房价确实存在明显的周期性波动规律。出现连续三个月上涨或者连续三个月下降，能够说明房价出现了趋势性变化。这个趋势性变化形成的时间往往比较长，按照新政策，虽然城市政府每季度评估房价变动情况，但是到达触及条件，真正要调整房贷利率下限这个周期可能要远远超过评估周期。也就是说房贷利率政策既是根据房价走势动态调整，又具有较强的稳定性。建立动态调整长效机制后，新发放首套房贷利率政策能够实现‘因城施策’原则下的双向动态灵活调整，既能够有效支持房地产市场面临较大困难的城市政府，用足用好政策工具箱，也能引导房价出现趋势性上涨的城市政府及时退出，促进当地房地产市场平稳健康发展。”

(责编：罗知之、吕骞)

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