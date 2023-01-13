人民网北京1月13日电 （记者罗知之）今日，中国银保监会官方微信公众号发布文章《乘风破浪 奋楫笃行——2022年银保监会监管工作综述》。文章指出，银保监会强化监管处罚震慑，全年处罚银行保险机构4620家，处罚责任人员7561人次，罚没28.99亿元。

文章称，事必有法，然后可成。银保监会党委加强监管法治建设，向社会公布银监法修订案，正式实施保险业偿付能力监管规则（Ⅱ），制定或修订资本管理、消费者权益保护管理等多项监管制度办法，着力解决“牛栏关猫”问题。强化监管处罚震慑，全年处罚银行保险机构4620家。完善全流程全链条审慎监管，健全常态化风险处置机制，研究各类机构监管评级和分类监管。加快监管大数据平台推广应用，提升监管数字化智能化水平。

此外，文章还指出，2022年，稳企纾困等一系列政策实施取得明显成效：人民币贷款累计增加21.3万亿元，保险资金运用余额增长9%，银行保险机构新增债券投资超过11万亿元；制造业贷款余额较年初增长20.8%；保险业赔付1.5万亿元，短期出口信用保险赔付金额较年初增长11.26%。

(责编：罗知之、高雷)

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