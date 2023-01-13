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中国气象局：入冬以来全国降水较常年同期偏少近40%

2023年01月13日15:25 | 来源：人民网
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人民网北京1月13日电 （记者杨虞波罗）今日，国务院新闻办公室举行的新闻发布会，介绍做好能源保供确保温暖过冬情况。中国气象局副局长张祖强表示，入冬以来，我国气候呈现两个比较突出的特征，第一个特点是气温冷暖起伏较大。12月，我国平均气温较常年同期偏低1.2度，从今年1月1日到1月12日，全国平均气温较常年同期偏高2.3度。第二个特点是总体降水偏少。据中国气象局统计，入冬以来全国降水较常年同期偏少近40%。

张祖强谈到，从目前来看，我国在春节期间，北方以晴到多云天气为主，南方阴雨天气相对多一些。总体来说，有3场冷空气影响我国，第一场是11日-15日全国大范围雨雪天气，预计15日-16日结束。第二场冷空气出现在19日-20日，会影响到我国北方地区。第三场冷空气将出现在23日前后，会影响我国中东部大部地区。

张祖强表示，冷空气活动会带来低温雨雪天气，将从供需两个方面对能源保供造成影响。一方面是，冷空气活动带来的低温降温会导致居民对供暖的需求增加。第二方面是，雨雪天气会为供电设施以及供电原材料的运输带来一些不利影响。全国能源管理部门和气象部门保持着密切沟通协作，及时应对，及时采取措施，最大限度地降低天气带来的不利影响。

 

(责编：杨虞波罗、高雷)
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