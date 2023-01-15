本报记者 朱 隽 王 浩 祝大伟 付明丽

一大早，山西省太原市河西农副产品批发市场，一辆辆满载新鲜蔬果的货车有序驶入，商户们忙着卸货、点货。河西农产品有限公司董事长助理李安虎说，“春节快到了，我们积极组织货源，稳定价格，保证供应。”

“2022年大丰收，种粮挣了20多万元。”山东省嘉祥县梁宝寺镇韩集村村民韩彦东喜笑颜开，“眼下，家里300亩地的农资备齐了，500斤大豆种子也买好了，就等着开春大干一场。”

供应丰、价格稳，既事关民生福祉，也事关经济大盘。习近平总书记在党的二十大报告中指出，“确保粮食、能源资源、重要产业链供应链安全”。中央经济工作会议提出，“强化市场保供稳价”“及时有效缓解结构性物价上涨给部分困难群众带来的影响”。

2022年，面对复杂严峻的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，各地区各部门精准把握政策，坚持多措并举，我国物价总水平持续平稳运行，粮食安全、能源安全和人民生活得到有效保障，彰显了中国经济的强大韧性。

广大干部群众表示，必须坚持稳中求进工作总基调，夯实粮食安全根基，提升能源资源供应保障能力，保障产业稳定运行，做好重要民生商品保供稳价，为保持经济平稳运行提供有力支持，为全面建设社会主义现代化国家开好局起好步筑牢基础。

稳生产，夯实大宗商品保供稳价基础

习近平总书记强调：“粮食安全是‘国之大者’”“能源的饭碗必须端在自己手里”。

当前，我国经济恢复的基础尚不牢固，经济发展面临的困难挑战很多，端稳粮食、能源饭碗，对于夯实大宗商品保供稳价基础、更好统筹发展和安全意义重大。中央经济工作会议提出，“加强重要能源、矿产资源国内勘探开发和增储上产”“实施新一轮千亿斤粮食产能提升行动”。

外面天寒地冻，吉林省舒兰市溪河镇舒兰站村农丰水稻专业种植合作社大院里，一派热火朝天。饱满的米粒在加工车间生产线上穿梭，打包装箱后，一箱箱新米将摆上城里超市货架。

“1300多亩水稻，亩产1200斤。”这些天，合作社负责人简海波一边忙着销售大米，一边谋划着即将到来的春耕。“合作社统一采购种子、化肥，多种粮、种好粮，咱信心足足的。”

粮价是百价之基。2022年我国粮食总产量达13730.6亿斤，比上年增加73.6亿斤，增长0.5%，粮食产量连续8年稳定在1.3万亿斤以上。

产量丰，粮价稳，稳物价就有了坚实的“压舱石”。

国家统计局数据显示，2022年全国居民消费价格指数（CPI）单月涨幅始终运行在3%以下，全年上涨2%。

“我国粮食和基础能源量足价稳，成为全球物价的重要‘稳定器’，充分说明保供稳价举措有力有效。”中国宏观经济研究院综合形势研究室主任郭丽岩说。

保产量、优结构，确保能源安全稳定供应。

在山西焦煤西山煤电官地矿安全生产指挥中心，随着操作人员一键指令，23601智能化综采工作面采煤机启动，“花甲”老矿进入“智能时代”。“割一刀煤能节省一半时间，生产效率大幅提高。”综采一队队长李生龙介绍。

截至2022年12月27日，山西省2022年煤炭产量已超13亿吨，创历史最高水平，同时签订电煤中长期合同近6.3亿吨，保障供应21个省份。

能源是工业的粮食、国民经济的命脉。目前，我国能源自主保障能力保持在80%以上。产量增，2022年煤炭总产量约44.5亿吨，同比增长8%。价格稳，煤炭市场价格形成机制进一步完善，对涉及民生和经济发展重点领域的用煤用电用气，实现中长期合同全覆盖。

端稳能源“饭碗”，能源行业将强化责任担当，坚持立足国内、补齐短板、多元保障、强化储备，增强能源持续稳定供应和风险管控能力，实现煤炭供应安全兜底、油气核心需求依靠自保、电力供应稳定可靠。

稳产量、提产能，依靠自己力量端牢饭碗。

华北大地，小麦安稳过冬。“我种了500亩小麦，开春打算再播300亩花生，粮食搭油料，良种配良技，效益错不了。”河北省馆陶县柴堡镇樊堡村种粮大户许延岭说。

“高标准农田让种地有底气，300多亩油菜根壮叶肥。”江西省安福县甘洛乡石陂村种粮大户刘新华说。2022年县里投资1.65亿元，建设高标准农田5.5万亩。

“始终绷紧粮食安全这根弦，要保障国内粮油供给，保证国产优质粮食供应，大力实施大豆和油料产能提升工程。要把‘藏粮于地、藏粮于技’落实到位，做好农资生产储备调运，稳定农民种粮收益。”农业农村部农村经济研究中心研究员姜楠说。

针对这个秋冬季气温偏高，病虫害发生重于上年同期的情况，各级农业农村部门加强监测调查和预报预警，及时指导农户开展科学防控、绿色防控。日前，国家发改委公布2023年小麦最低收购价格，每斤比上年提高2分钱；修订印发《国家化肥商业储备管理办法》，确保化肥储备到位、调得出、用得上。

畅链条，保障产业链供应链稳定

习近平总书记在党的二十大报告中指出：“着力提升产业链供应链韧性和安全水平”。

产业链供应链连接供需两端。不断增强产业链供应链韧性，是统筹发展与安全、确保国民经济循环畅通的重要一环，也是保供应稳价格的重要一环。

链条转起来。

入沙漠、攀陡坡，为艰苦作业环境量身定制的越野式起重机走俏市场。“徐州的工程机械集群配套成熟，上百个零部件，九成在当地就能解决。”徐州市久发工程机械有限公司副总经理胡炜介绍，“我们持续加强与上下游企业沟通，确保订单生产顺利开展，保证市场供应。”

为了让产业链有效运转，山西加大对重点产业链供应链“白名单”企业支持，2023年1月至3月，“白名单”企业当月产值同比增速达到50%或100%以上，将获得省级技改资金一次性奖励；陕西西安大力实施龙头企业倍增计划，支持链主企业加快补链、强链、延链……

按照中央经济工作会议提出的“产业政策要发展和安全并举”“着力补强产业链薄弱环节”，各地区各部门千方百计确保重点企业稳定生产和物流畅通，找准关键核心技术和零部件薄弱环节，集中优质资源合力攻关，保证产业体系自主可控和安全可靠。

主体活起来。

智能机械手精密配合，一条条新材料锯带有序下线。“惠企政策真暖心！4000万元的税费优惠真是‘及时雨’，公司转型升级动力更足。从人力搬运到智能生产，生产效率大幅提升。”湖南泰嘉新材料科技股份有限公司副总经理谢映波说。

市场主体有活力，供给能力有保障。实施大规模留抵退税政策，延续实施扶持制造业、小微企业和个体工商户的减税降费政策，提高减免幅度、扩大适用范围……2022年新增减税降费和退税缓税缓费预计超4万亿元，有力支持市场主体。设立额度为2000亿元的科技创新再贷款，加快投放1000亿元再贷款到交通物流领域，助企纾困力度不断加大。

相关部门纷纷表示，要直面市场主体急难愁盼，将减税降费、稳岗扩岗、融资促进等助企惠企政策落细落实，加大稳链补链力度，有效激发市场活力，提振市场信心。

流通畅起来。

“人手多起来了，包裹消化速度明显加快。”2022年12月27日，在上海市浦东新区浦东南路的一家顺丰速运门口，快递员陈纯发正和同事忙着分拣快递。

为了让流通“主动脉”和“微循环”畅通起来，各地区各部门补断点、通堵点。国家邮政局近日印发通知，要求做好当前及春节期间的邮政快递服务畅通工作，有效满足人民群众对民生物资和医疗物资的寄递需求；江苏无锡推动邮政快递业返岗、稳岗、扩岗，优先保障治疗用药、中药预防、防护物资；四川南充整合农村电商、快递资源，推进农村寄递物流体系建设；上海对快递员予以补贴支持，对春节期间上岗工作的一线人员，给予每人每天150元补贴……

保供应，确保民生物资有效保障

习近平总书记强调：“把促进发展、保障民生置于突出位置，实施政策、采取措施、开展行动都要把是否有利于民生福祉放在第一位”。

重要民生商品与广大人民群众基本生活密切相关。做好重要民生商品保供稳价，既是党中央的明确要求，也是人民群众的殷切期盼。

中央经济工作会议要求，“兜牢基本民生底线”“保障好因疫因灾遇困群众和老弱病残等特殊群体的基本生活”。衔接生产销售，强化联保联供，加强市场监测预警，做好粮油肉蛋奶果蔬等重要民生商品保供稳价，及时足额发放临时价格补贴……各地区各部门扎实做好民生保障工作。

稳物价有信心。

“黄瓜2.99元/斤、西红柿3.99元/斤……”江西省赣州市赣县区宏昌超市里，瓜果蔬菜、熟食礼品琳琅满目。正在备年货的市民黄裕生说：“吃的用的品种挺齐全，不愁买不到，价格也不高。”

对于下阶段物价走势，业内人士分析，近期全球大宗商品价格涨幅虽有所回落，但总体上仍处于高位，对国内价格的输入性影响犹存；国内经济逐步恢复，市场需求扩大，加之春节临近，猪肉、鲜菜、鲜果价格可能出现季节性上涨。

“总体上看，当前稳定物价总水平的基础坚实。保供稳价调控机制不断完善，产业体系韧性足，市场潜力空间大，宏观政策有力。接下来，我们有底气、有能力保持物价总水平基本稳定。”郭丽岩分析。

强监管有力度。

“油麦菜多少钱一斤，鸡蛋多少钱？”近日，重庆市垫江县市场监督管理局综合行政执法支队开展价格专项检查。“我们正加强价格收集和监测，确保价格稳定。”执法支队分管负责人肖焕云说。

持续做好民生物资保供稳价工作，各地市场监管部门成立专班，深入超市、农贸市场、批发企业，开展生活必需品质量价格专项检查、防疫物资质量价格专项检查，严厉打击捆绑销售、误导性标价、串通涨价、哄抬价格等违法行为。

兜底线有温度。

2022年，吉林省吉林市3次启动社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制，向9类困难群体发放价格临时补贴1124.2万元，惠及44.97万人。今年春节前，山西省将对困难群众发放第三批“爱心消费券”，资金规模2.25亿元，覆盖15.5万人。

放眼全国，上涨基本养老金，向参保失业人员发放失业补助金，向参保失业农民工发放临时生活补助……高质量发展更有温度。2022年发放物价补贴约65亿元，惠及困难群众约2亿人次，对缓解物价上涨影响、保障困难群众基本生活发挥了积极作用。

“政策‘组合拳’有助于及时有效缓解结构性物价上涨给部分困难群众带来的影响，保障好他们的基本生活，让民生底线兜得更牢。”中国人民大学公共管理学院公共财政与公共政策研究所教授许光建说。

《 人民日报 》（ 2023年01月15日 01 版）

(责编：袁勃、杨光宇)

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