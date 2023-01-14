人民网北京1月14日电 （记者孙博洋）“实现高质量发展，要以促进加快质量强国建设为目标，以服务高质量发展为抓手，讲好质量故事，树立质量榜样，鼓励质量创新。”在13日举行的2022年度“质量之光”论坛上，中国计量测试学会理事长、原质检总局副局长蒲长城在致辞中表示。

论坛上，中国计量测试学会理事长、原质检总局副局长蒲长城在致辞中强调，质量是兴国之道、富国之本、强国之策。贯彻落实党的二十大精神，实现高质量发展，要以促进加快质量强国建设为目标，以服务高质量发展为抓手，讲好质量故事，树立质量榜样，鼓励质量创新，不断提高质量宣传工作水平。

市场监管总局原总工程师韩毅对质量工作提出3点期望：一是要深入学习宣传贯彻党的二十大精神，着力推动新时代高质量发展；二是要充分发挥质量支撑作用，全方位推进质量强国建设；三是要办好群众性质量活动，营造人人关心质量、重视质量良好氛围。

中央党校科学社会主义教研部教授、博士生导师徐浩然就“新时代党中央国务院关于高质量发展的战略部署”发表主旨演讲，提出4个观点，一是建设质量强国是全面推进中国式现代化的应有之义；二是当今世界正处于百年未有之大变局，中国只有通过质量强国才能应对惊涛骇浪的重大考验；三是加快建设质量强国，实现创新发展，根本出路在科技自立自强；四是质量强国是一项系统工程，需要一个循序渐进的演化过程。

国际质量科学院院士、原国务院参事郎志正强调，质量强国具有“普适性”，应满足不同群体的需求，促进消费水平增长；质量强国必须有众多自主品牌的支撑，“产品无国界，品牌有归属”，发展好自主品牌是质量强国的重要标志。

论坛上，市场监管总局质量发展局一级巡视员郭欣对《进一步提高产品、工程和服务质量行动方案（2022—2025年）》进行解读。她表示，行动方案有4个板块，总体要求板块明确行动方案的指导思想和工作目标；重点任务板块从推动民生消费质量升级、增强产业基础质量竞争力、引导新技术新产品新业态优质发展、促进服务品质大幅提升4个方面，明确任务要求；质量变革创新板块提出5项措施，即强化科技创新对质量提升的引领作用、推动产业链供应链质量联动提升、提升质量基础设施服务效能、加强质量品牌建设、提升劳动者质量素养；实施保障板块要求健全财政金融政策、加强质量安全监管、强化企业主体责任、发挥示范引领作用，以保障行动方案落实。

市场监管总局质量监督司副司长李贺军介绍夯实质量强国质量安全基础、深化质量技术帮扶“提质强企”有关情况。他表示，质量安全是质量工作的重要维度，是质量强国建设的重要基础。2022年，市场监管总局在全国组织开展质量技术帮扶“提质强企”行动，各地市场监管部门积极响应，创新方式方法，切实为市场主体排忧解难，取得显著成效。全国各级市场监管部门质量技术帮扶覆盖企业超过5.45万家，其中中小微企业4.54万家，占比超八成，开展产业链帮扶2800多次，覆盖近1500个产业集聚区，参与技术专家2.15万人次，累计为企业解决质量问题3.1万多个，助力企业增加产值超过81.19亿元，切实推动企业提质、行业提档、产业提效。

市场监管总局食品抽检司二级巡视员郝明虹在论坛上表示，近年来各级市场监管部门创新工作方式，逐步形成食品安全风险预警交流立体矩阵；开展“互联网+风险预警交流”工作，建立全国七大区域合作机制；组织“我为群众办实事”活动，开展“你点我检”活动1600余次。为打击食品掺杂掺假、农兽药残留等问题，截至目前，市场监管总局已制定77项食品补充检验方法和40项食品快速检测方法。

市场监管总局特种设备局副局长杨泽世解读了《特种设备安全与节能事业发展“十四五”规划》。他表示，规划的编制有广泛性和代表性、延续性和一致性、前瞻性和创新性，体现系统观念；一方面旗帜鲜明保安全，另一方面多措并举促发展，内容突出统筹发展和安全；发展目标设定科学合理可行，比如“万台特种设备死亡率控制在0.06以下”是基于以往工作成效，加上今后采取企业合规管理等创新措施而得出的，它是预期性指标，不是约束性指标，不用于地方考核，不能逐级分解。还比如“特种设备数量年均增长8%以上”是在现有特种设备总量的基础上，由相关行业协会按照8大类特种设备今后的增长量分别测算出来的，这个指标具有现实意义等。

2022年，《贯彻实施〈国家标准化发展纲要〉行动计划》印发。市场监管总局标准技术司副司长魏宏解读说，这是为贯彻实施《国家标准化发展纲要》、明确2023年年底前重点工作、有序推进任务落实、更好发挥标准化在推进国家治理体系和治理能力现代化中的基础性引领性作用，而制定的行动计划。该行动计划明确33项重点任务和责任分工，对全面实施纲要制定了施工表路线图，具体围绕标准化服务发展和标准化自身发展两大维度开展。其中，服务经济社会发展占到7成，标准化自身发展占3成，总体体现了标准化工作最终服务经济社会发展的目标。

(责编：王震、吕骞)

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