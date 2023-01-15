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农业农村部：2022年国家产地水产品兽药残留监测抽检合格率为99.9%

2023年01月15日08:38 | 来源：人民网
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人民网北京1月15日电 （记者李栋）日前，农业农村部发布2022年国家产地水产品兽药残留监控情况。监控情况显示，养殖水产品质量安全持续向好，全国产地水产品兽药残留监测合格率为99.9%。

2022年3月，农业农村部印发《2022年国家产地水产品兽药残留监控计划》（以下简称《计划》），《计划》监测全国31个省（自治区、直辖市）、3个计划单列市和新疆生产建设兵团的水产品兽药残留状况，共监测7种水产养殖禁（停）用药、2种常规用药、2种农药和地西泮。其中，地西泮为2022年新增监测指标，标志着我国对未经批准使用的水产养殖用兽药的监管进一步加强。

据了解，自《计划》启动以来，农业农村部组织各地渔业主管部门和有关水产品质检机构，在养殖产地随机抽取15万余批次水产品，进行孔雀石绿、氯霉素等7项禁（停）用药物和地西泮的检测，其中133批次样品检出药物超标。农业农村部已指导有关省份依法对上述不合格样品生产主体进行调查和处罚。

“春节临近，通过进一步加强节日、重大活动期间水产品质量安全监管，持续加强水产养殖用投入品监管，组织做好2023年产地水产品兽药残留监控，保障养殖水产品质量安全，确保消费者‘舌尖上的安全’。”农业农村部相关负责人表示。

(责编：王连香、吕骞)
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